Deal: Achetez le LG G8 pour 399,99 $ (100 $ de rabais)

Le LG G8 était un bon smartphone perdu dans une mer de grands smartphones. Il a été lancé à 850 $, mais Amazon va atteindre de nouveaux plus bas avec cet accord LG G8.

Le produit phare de LG au début de 2019 se vend à seulement 399,99 $ sur Amazon, ce qui le rend 450 $ moins cher que le prix d’origine. C’est également 100 $ moins cher que le prix habituel d’Amazon (499,99 $).

Vous obtenez beaucoup de téléphone pour votre argent, même par rapport aux produits phares abordables de Xiaomi et OnePlus. Le LG G8 contient un processeur Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible et un écran QHD + OLED de 6,1 pouces.

Ce modèle particulier s’en tient toujours à une configuration à double caméra arrière (12MP + 16MP ultra-large). Les autres caractéristiques notables incluent une caméra selfie 8MP, une caméra ToF 3D orientée vers l’avant (permettant le déverrouillage du visage 3D et la fonctionnalité d’identification de la main), une batterie de 3500 mAh, une charge sans fil, un Quad DAC pour un son filaire amélioré et un port de 3,5 mm.

Cette offre sur un produit Amazon Choice peut se terminer ou se vendre à tout moment, alors vérifiez-la pendant que vous le pouvez via le widget ci-dessous.

