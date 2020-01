Deal: Achetez les AirSounds Max à 140 $ pour seulement 59,99 $

De vrais écouteurs sans fil ont changé le jeu, et ils deviennent de plus en plus abordables de jour en jour. Les écouteurs AirSounds Max ont toutes les fonctionnalités que vous attendez des meilleurs écouteurs, sans le prix de 250 $ des AirPods.

La gamme de bourgeons AirSounds a toujours été populaire pour combiner qualité et prix abordable, et cette dernière incarnation apporte des améliorations dans tous les domaines. Les fonctionnalités de la nouvelle version Audio Bluetooth 5.0 et résistance à l’eau, donc votre séance de gym ou vos déplacements d’hiver ne devraient pas perturber votre musique. Vous pouvez également demander à Siri ou à Google Assistant de vous aider directement à travers vos écouteurs.

Le logiciel n’est pas la seule partie de l’AirSounds Max qui a été améliorée. Chaque oreillette contient désormais un capteur intelligent qui arrête la musique si vous retirez l’écouteur de votre oreille. L’étui de chargement est également amélioré pour vous aider rechargez plus et écoutez plus longtemps.

L’AirSounds Max en un coup d’œil:

Audio Bluetooth 5.0 netConception résistante à l’eauCompatibilité de l’assistant vocalCapteur intelligent intra-auriculaireÉtui de chargement portable

Les écouteurs AirSounds Max ont un valeur au détail de près de 140 $, mais vous pouvez en acheter une paire pour seulement 59,99 $. Vous pouvez économisez plus de 50% sur la vente au détail et exploitez votre musique mieux qu’avant. Ils ressemblent également à AirPods Pro pour que vous puissiez vous fondre parfaitement.

Cet accord sera annulé dans quelques jours donc cliquez sur le widget ci-dessous pour vérifier l’accord.

59, 99 $

Écouteurs AirSounds Max

Économisez 80,00 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.