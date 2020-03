Deal: apprenez à devenir un pro de la photographie pour seulement 12 $

Grâce aux smartphones, tout le monde peut être considéré comme un amateur photographe aujourd’hui. Que vous cherchiez à faire carrière avec des clichés instantanés ou que vous souhaitiez simplement améliorer votre jeu Instagram, l’offre de photographie d’aujourd’hui peut vous aider.

Quelle que soit votre expérience, le pack de maîtrise Photographie pour débutants peut vous aider à passer au niveau suivant. Il est soumis à un baisse massive des prix cette semaine, rendue encore meilleure par un code promo.

Presque toutes les publications dans le monde, imprimées et en ligne, a besoin de photos captivantes. Nous utilisons des dizaines par jour sur Android Authority, et il y a bon argent à faire dans cette profession en tant que pigiste ou en tant que concert à temps plein.

Cet ensemble vous guide à travers le principes de base de la photographie professionnelle via cinq kits d’apprentissage. Des techniques de composition de base et du langage visuel de la photographie, jusqu’aux techniques artistiques avancées. Il existe même un kit dédié pour vous apprendre à gérer un DSLR comme un pro.

Une fois que vous avez pris vos photos, vous apprendrez également comment les modifier pour les rendre encore plus brillantes. Grâce à la pratique et au raffinement, vous finirez par compiler un superbe portfolio impressionner les amis et les recruteurs.

Le pack de photographie pour débutants:

Les kits d’apprentissage individuels valent plus de 1 000 $ combinés. Il est proposé pour seulement 19,99 $ et le code promotionnel SPRINGSAVE40 réduit à nouveau ce prix à seulement 11,99 $.

Nous ne savons pas exactement quand le code promotionnel expire. appuyez sur le bouton ci-dessous pour commencer.

