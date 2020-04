Deal: Apprenez à jouer du piano de façon amusante

Comme vous êtes de toute façon coincé à la maison, vous pensez peut-être à dépoussiérer le piano ou le clavier. L’accord d’aujourd’hui offre un façon amusante d’apprendre à jouer du piano, vous n’avez donc pas à vous soucier de perdre votre motivation.

Le pack Apprendre à jouer du piano et de la composition musicale est un kit d’apprentissage en cinq parties organisé pour les débutants complets. C’est 95% de réduction en ce moment, donc c’est le bon moment pour vous inscrire, et vous pouvez apprendre de belles chansons dès le début.

Commencez par apprendre le piano de style rythmique populaire.

Le cours Pianoforall populaire est inclus, et c’est une alternative innovante au départ avec une théorie terne. Vous commencez par apprendre le piano de style rythmique populaire dans le style de Billy Joel ou Norah Jones, donc tu parles bien dès le départ.

À mesure que vous progressez, il y a une foule d’autres ressources pour compléter votre apprentissage. Il s’agit notamment de la composition musicale, d’un guide des accords et des gammes, et bien plus encore. Vous pouvez suivre les didacticiels vidéo dans l’ordre qui convient le mieux à votre style d’apprentissage.

Le pack Apprendre à jouer du piano

le 27 heures de formation vaut 740 $, mais vous pouvez obtenir le lot pour seulement 34,95 $ dès maintenant. Plus de 160 000 personnes se sont inscrites au seul cours Pianoforall.

le l’affaire se termine ce week-end, mais si vous vous inscrivez à temps, vous avez accès à vie. Cliquez sur le widget ci-dessous pour le vérifier.

34, 95 $

Le pack Apprendre à jouer du piano et de la composition musicale

Économisez 705,05 $

Acheter maintenant Le pack Apprendre à jouer du piano et de la composition musicale Acheter maintenant

Économisez 705,05 $ 34,95 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB ou suivez AA Deals sur Twitter.