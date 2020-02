Deal: Apprenez à maîtriser les formules et les fonctions Excel

En ce qui concerne les emplois de bureau, peu de compétences sont aussi bénéfiques que Microsoft Excel. Maîtriser cet outil omniprésent, c’est comme avoir le ultime compétence transférable sur votre CV.

Si vous voulez apprendre à pliez Excel à votre guise, votre timing ne pourrait pas être meilleur. Le pack de formation à la certification professionnelle Microsoft Excel est proposé cette semaine. Vous pouvez prendre l’énorme kit de formation pour seulement 39 $.

Cette Masterclass en ligne de 45 heures convient à tous, y compris à ceux qui n’ont jamais touché au puissant logiciel. Cela peut sembler écrasant, mais vous pouvez suivre les courts didacticiels à votre rythme. Il n’y a aucune obligation de compléter le lot non plus – vous pouvez choisir les compétences qui amélioreront le plus votre carrière.

Des formules et des fonctions aux tableaux, graphiques et même au code VBA, aucune pierre n’est laissée de côté. Chacun des huit cours du kit de formation comprend également un certificat d’achèvement pour valider votre formation.

Points forts du pack de certification Excel:

Tout cela s’additionne à 1 600 $ de formation, mais il est proposé aujourd’hui pour seulement 39 $. C’est quelques économies, ce qui explique pourquoi plus de 2500 personnes vous êtes déjà inscrit.

C’est un baisse temporaire des prix, cliquez sur le bouton ci-dessous pour le vérifier.

Pack de formation à la certification professionnelle Microsoft Excel

