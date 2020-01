Deal: Apprenez à vlog comme un boss pour seulement 15 $

Pensez-vous à démarrer un vlog à propos de votre passion? Ou peut-être que vous faites déjà des vidéos et que vous avez juste besoin d’un moyen d’aider dynamisez votre chaîne. Le bon vlog est un art subtil et Amy Schmittauer peut vous en apprendre les secrets. Son kit d’apprentissage Vlog Like a Boss avec Amy Schmittauer est proposé cette semaine pour seulement 15 $.

Faire tourner votre propre vlog, c’est bien plus que jeter vos expériences sur Internet. Vous devez développer un public dédié et construire une relation avec eux. Heureusement, c’est un sujet important dans ce kit d’apprentissage de cinq heures.

Obtenez des conseils pour créer du contenu audio et visuel avec une connexion personnelle.

Tout bon vlogger sait que l’un des secrets du succès est la façon dont vous utilisez votre appareil photo. Vous ne voulez pas lui parler comme un confessionnal dans une émission de téléréalité, votre public doit se sentir comme s’il était votre ami.

Amy Schmittauer est votre guide à travers ce module et bien d’autres. Le honcho en chef de Vlog Boss Studios vous aidera à développer et à développer votre chaîne, pas seulement via appareil photo et conseils d’édition, mais aussi en utilisant analyse et recherche.

Vlog Like a Boss met en évidence:

Découvrez comment utiliser le vlogging comme un moyen de renforcer la confiance et d’établir des connexions authentiques avec votre public.Apprenez à remodeler votre relation avec la caméra au lieu de la traiter comme un appareil mécanique.Explorez les vidéos basées sur le marketing de contenu pour générer du trafic.Obtenez des conseils pour créer du contenu audio et visuel avec une connexion personnelle.Comprendre les techniques d’édition qui créeront votre propre style unique.

Le cours Vlog Like a Boss avec Amy Schmittauer a une valeur au détail de 50 $, mais vous pouvez économisez plus de 60% maintenant. Vous pouvez tout ramasser 21 modules et cinq heures de contenu pour seulement 15 $. Vous serez prêt à influencer en un rien de temps.

Cet accord se termine bientôt donc cliquez sur le widget ci-dessous et commencez.

14, 99 $

Vlog comme un patron avec Amy Schmittauer

Économisez 34,01 $

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos meilleures offres, rendez-vous au DEALS HUB.