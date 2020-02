Deal: Apprenez l’administration Linux pour améliorer votre carrière

Voulez-vous devenir un rouage essentiel dans la machine informatique? C’est exactement ce que sont les administrateurs Linux – ils maintiennent les réseaux informatiques des entreprises opérationnels. Et ces efforts ne sont pas récompensés.

Vous pouvez apprendre comment accéder à cette profession avec Learn Linux Administration et Supercharge Your Career. Nous mettons en lumière ce kit d’apprentissage aujourd’hui, car il est en ce moment 90% de réduction chez Tech Deals, ce qui en fait le moment idéal pour lancez votre carrière technologique.

Les administrateurs Linux supérieurs peuvent commander des salaires à six chiffres.

Ce kit d’apprentissage pratique peut vous faire passer de débutant à professionnel dans l’administration Linux. Vous explorerez neuf heures de cours vidéo qui couvre de nombreux aspects du système. Si vous êtes un vrai débutant, vous pouvez commencer par le processus de démarrage et apprenez à gérer les messages. Cependant, si vous avez déjà une certaine expérience, vous pouvez passer à certains des contenus les plus avancés.

Apprendre à aimer Linux signifie maîtriser l’art des serveurs. Non seulement vous plongerez dans la gestion des disques dans ces conférences, mais vous pourrez également perfectionner vos autorisations. Ce n’est peut-être pas le plus glamour des changements de carrière, mais les administrateurs Linux supérieurs peuvent commander des salaires à six chiffres, si peu se plaindraient.

Le kit d’apprentissage Linux en bref:

Explorez le processus de démarrage sur les serveurs et comment le contrôler.Apprenez les différents types de messages générés par un système et comment les gérer.Gestion de disque maître et création de système de fichiers.Comprendre comment fonctionnent les autorisations et comment les déchiffrer.Configurer les interfaces réseau.

Le cours Learn Linux Administration and Supercharge Your Career a un valeur au détail de 199 $ mais vous pouvez économiser 90% dès maintenant. Vous pouvez vous procurer l’ensemble du kit d’apprentissage pour seulement 19 $ et vous préparer à réorganiser votre carrière.

Cet accord peut ne pas durer longtemps, alors pour en savoir plus – et éventuellement gagner plus – consultez l’accord via le widget ci-dessous.

