Deal: apprenez le piratage judiciaire pour 1 $ de l’heure!

Appel à tous les fans de CSI, il est temps de passer au numérique. Vous pouvez lancer une carrière dans piratage et criminalistique numérique avec un peu de formation. Le bundle Computer Hacking Forensic Investigation Forensic Investigation and Penetration Testing est proposé cette semaine, ce qui fait un peu plus de 1 $ par heure pour bien connaître ce domaine passionnant.

Ce kit d’apprentissage convivial pour les débutants près de 50 heures de piratage de contenu. Non seulement vous pouvez explorer outils d’enquête essentiels, mais vous pouvez également apprendre les bases de poursuite pour menaces. Vous pouvez choisir parmi les leçons sur les preuves numériques, les recherches et les saisies, et même les mots de passe craquants.

Que vous souhaitiez rejoindre le gouvernement ou secteur privé, vos connaissances de base vous seront utiles. Vous pourrez également valider votre formation en vous préparant aux certifications Computer Hacking Forensic Investigator et Certified Security Analyst.

Hacking forensics en un coup d’œil:

Apprenez à utiliser les outils essentiels pour mener une enquête d’espionnage informatique.Acquérir les compétences nécessaires pour poursuivre les violations de données, les menaces internes et plus encore.Effectuer des évaluations pour identifier les risques pour la sécurité d’une infrastructure.Identifiez, évitez et éliminez les menaces de sécurité en étudiant des exemples concrets.

La valeur au détail combinée de l’ensemble des 48 heures de contenu du pack de tests d’investigation judiciaire et de pénétration informatique est de plus de 5400 $. Cependant, vous pouvez ramasser le paquet entier pour seulement 49 $ cette semaine.

Cette offre expirera dans la semaine, donc vérifiez-le pendant que vous le pouvez via le lien ci-dessous.

Forfait informatique d’investigation judiciaire et de test de pénétration

