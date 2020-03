Deal: Apprenez une nouvelle langue de manière amusante avec Mondly

Si vous êtes coincé à la maison en ce moment, pourquoi ne pas utiliser votre temps de manière productive? Au lieu de tout gâcher sur Netflix, vous pourriez apprendre une nouvelle langue. Un abonnement à vie à l’application d’apprentissage linguistique Mondly, très appréciée, est actuellement proposé par Tech Deals, il n’y a donc aucune excuse.

Que vous vouliez vous rendre plus employable ou si vous voulez simplement discuter avec les habitants lors de vos prochaines vacances, être bilingue a ses avantages. Peu importe que vous trouviez les langues ennuyeuses ou difficiles à l’école; Mondly est une nouvelle façon d’apprendre.

Rendez l’apprentissage des langues amusant, rapide et facile.

Mondly a remporté de nombreux prix pour avoir rendu l’apprentissage des langues amusant, rapide et facile. Entre autres distinctions, ce fut le gagnant de la meilleure nouvelle application dans l’App Store en janvier 2016.

Mondly combine la simplicité et le plaisir des applications linguistiques avec reconnaissance vocale de pointe et acteurs professionnels de la voix. Les leçons ressemblent plus à des petits jeux, avec réalisations et objectifs pour votre motivation.

Il y a 33 langues différentes vous pouvez apprendre avec Mondly, et cela ne signifie pas non plus que vous devez commencer en anglais. C’est pourquoi il a déjà 45 millions d’abonnés.

Mondly en un coup d’œil:

Choisissez parmi 33 langues pour apprendre.Mémorisez les mots clés, formez des phrases et participez aux conversations.Profitez d’un dictionnaire, d’un conjugateur de verbes et d’une technologie de reconnaissance vocale.Apprenez la prononciation à partir de conversations entre des locuteurs natifs.Décomposez le processus d’apprentissage en courtes leçons.

Mondly est généralement de 10 $ par mois ou près de 50 $ par an. Cependant, en ce moment, vous pouvez obtenir accès à vie à Mondly pour un paiement unique de seulement 39,99 $.

Pour les plus ambitieux d’entre vous, il existe des offres encore meilleures sur l’apprentissage de plusieurs langues. Si vous passez de 10 minutes d’Instagram à 10 minutes de lundi chaque jour, vous serez en train de barboter dans un nouveau jargon avant de le savoir.

