Deal: ciblez l’emploi de vos rêves dès aujourd’hui

Lorsque vous êtes prêt à faire un grand pas en carrière, vous pouvez avoir l’impression d’essayer de gagner le Super Bowl. Vous devez appeler vos jeux juste et clouer chaque étape du processus afin de décrocher cette récompense ultime. Si vous êtes à la recherche de l’emploi de vos rêves, vous pouvez vous procurer dès maintenant le pack 2020 Play Seekers Playbook sur les offres technologiques.

Ce kit d’apprentissage emballé peut vous emmener de zéro à héros dans votre recherche. Vous pouvez sauter dans 26 heures totales de contenu et progressez à travers tout, des conseils LinkedIn à la stratégie d’entrevue. Que vous commenciez votre recherche ou que vous manquiez de chance, ces dix modules vous aidera à perfectionner votre jeu.

En plus des bases, vous devez être prêt à écrire des lettres d’accompagnement et montrer vos meilleures qualités. Le kit d’apprentissage comprend également des modules sur la gestion du temps et la productivité pour vous aider à briller en tant que candidat. Nous ne pouvons pas vous garantir un emploi de rêve avec ce kit d’apprentissage, mais vous vous donnerez les meilleures chances.

Faits saillants du livre des chercheurs d’emplois de rêve:

Le pack 2020 Play Seekers Playbook a un valeur au détail totale de 2000 $ pour les dix modules. Cependant, vous pouvez économisez 98% dès maintenant et travaillez vers l’emploi de vos rêves pour seulement 29,99 $.

Votre offre d’emploi de rêve peut disparaître avant la fin de cette offre, cliquez sur le widget ci-dessous pour Vérifiez-le.

29, 99 $

Le pack de livres de recherche d’emploi 2020

Économisez 1970 $ .01

Achetez-le maintenant

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.