Deal: Créez des présentations professionnelles avec SlideHeap

Il existe de nombreuses options pour les logiciels de gestion de présentation. Le problème est que la plupart d’entre eux ont des modèles ennuyeux. Tu veux wow votre public, pas les endormir. Vous pouvez améliorez votre jeu de présentation avec des modèles uniques et professionnels de SlideHeap.

Avant tout, SlideHeap fonctionne avec toutes vos applications préférées. Que vous préfériez PowerPoint, Keynote ou Google Slides, vous pouvez facilement importer des modèles. La bibliothèque de modèles est vaste avec plus de 600 options à choisir.

Gagnez des heures de travail avec des modèles faciles à modifier.

L’un des plus grands avantages de l’utilisation de modèles est le temps que vous pouvez économiser. Au lieu de perdre du temps à mettre en forme et à déplacer du texte, vous pouvez ajouter vos informations et perfectionner votre argumentaire. Le plan professionnel de SlideHeap permet également téléchargements illimités, plus de 1000 icôneset chaque fichier est une image vectorielle évolutive.

Non seulement vous avez accès aux 600 options de modèles uniques, mais elles sont également divisé en 25 catégories. Cela signifie que vous pouvez facilement trier par style, quel que soit le sujet de votre présentation. Vous pouvez facilement éditez et partagez vos diapositives avec toute votre équipe pour réussir votre présentation.

Modèles de SlideHeap en un coup d’œil:

Créez des présentations plus rapidement avec la bibliothèque SlideHeap de 600 présentations uniques.Toutes les diapositives sont compatibles avec votre application préférée.Gagnez des heures de travail en utilisant des modèles prédéfinis faciles à modifier.Trouvez les bons modèles parmi 25 catégories populaires.

Un plan SlideHeap professionnel a un valeur au détail de près de 500 $ mais vous pouvez obtenir le vôtre maintenant pour seulement 29 $. Vous pouvez dire adieu aux présentations ennuyeuses et bonjour d’impressionner votre public.

Cette offre doit se terminer bientôt, donc vérifiez-le pendant que vous le pouvez via le lien ci-dessous.

29, 00 $

Modèles SlideHeap – Plan professionnel

Économisez 461,00 $

Acheter maintenant Modèles SlideHeap – Plan professionnel Acheter maintenant

Économisez 461,00 $ 29,00 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.