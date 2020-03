Deal: Créez une carrière dans le marketing numérique pour 29,99 $

Construire une marque et renforcer votre présence numérique est un nouveau jeu de nos jours. Il y a juste autant de canaux et de nouvelles méthodes de marketing que les marques historiques n’avaient jamais eu à gérer auparavant. Vous pouvez vous former en ligne et préparez-vous à lancer votre carrière avec le bundle Dynamic Digital Marketing Manager.

Ce kit de formation pratique contient plus de 20 heures dans tous les aspects du marketing numérique. Si vous êtes un vrai débutant, vous pouvez tout explorer de stratégie sociale sur YouTube pour les entreprises. Non seulement vous pouvez apprendre les bases, mais vous pouvez également pratiquer avec des projets pour montrer aux employeurs vos compétences.

Creusez en six modules et faites de votre marque le sujet de la ville.

Même si vous avez une certaine expérience avec quelques-uns des modules, vous pouvez simplement les ignorer et passer au contenu plus avancé. Vous pouvez découvrir des trucs et astuces pour les publicités Facebook et travailler via InstaFunnels pour stimuler les ventes. Les ventes sont toujours l’objectif ultime, alors apprenez des pros qui le font tous les jours.

À vous de décider si vous complétez ou non chaque module du kit d’apprentissage, mais le cours de marketing stratégique et le cours de stratège en médias sociaux sont blocs de construction vitaux pour le reste de vos compétences. Ils vous guident à travers bases de l’élaboration de stratégies et même la tarification de vos campagnes de communication.

Cette offre spéciale disparaîtra bientôt mais le marketing continuera d’évoluer. En savoir plus via le widget ci-dessous.

