Deal: Devenez rédacteur qualifié pour seulement 14 $

Le copywriting vous donne de la flexibilité. Je n’écris pas ceci depuis une cabine au 42e étage des tours AA. Je suis à mon bureau à la maison et je me suis levé il y a environ 20 minutes. Peut-être que je manque les potins de la fontaine à eau, mais le soleil brille pour que je puisse vivre avec ça.

Vous lisez des gribouillages de rédacteurs comme moi des dizaines de fois par jour. Cela devrait vous donner une idée de combien de rôles il existe pour les rédacteurs, et la plupart d’entre eux peuvent être effectué de n’importe où. Si vous avez un ordinateur portable et un signal Wi-Fi, ou même un hotspot, vous êtes prêt à partir. Si vous avez envie de travailler à partir de votre café préféré ou de votre plage, vous pouvez simplement vous lever et partir.

J’ai appris des compétences de rédaction d’un Cours en ligne. Cela m’a décroché un rôle avec Android Authority, et le cours que j’ai suivi n’était pas aussi complet que le pack de maîtrise de la rédaction qui est proposé cette semaine. Cette kit d’apprentissage en quatre parties vous apprend toutes les compétences dont vous avez besoin pour écrire avec brio sur presque tous les sujets.

Il ne s’agit pas seulement de copywriting. Un cours d’écriture créative est également inclus, vous donnant la possibilité de exprimez-vous dans une belle prose. Qu’il s’agisse d’un poème en deux lignes ou d’un roman entier, c’est l’occasion de libérer votre côté créatif.

Le pack de maîtrise de la rédaction est actuellement disponible. le valeur originale de 660 $ a été temporairement réduit à seulement 14 $, ce qui signifie qu’il n’y a guère d’excuse pour ne pas explorer les possibilités. Il n’est pas étonnant que plus de 7 000 personnes se sont déjà inscrites.

le l’affaire se termine dans quelques jours, alors ne manquez pas votre chance. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour le trouver.

