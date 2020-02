Deal: devenez un hacker de chapeau blanc pour aussi peu que 1 $

Les cybercriminels deviennent chaque jour plus sophistiqués. Aucune personne ou organisation n’est en sécurité; même l’ONU a été piratée l’année dernière. Les pirates du chapeau blanc sont nécessaires pour lutter contre la menace, et vous pouvez former en ligne.

L’ensemble complet de certification White Hat Hacker est un pack de formation en neuf parties dans l’art du piratage de chapeau blanc. Cela signifie apprendre les techniques des pirates, et donc comment les battre.

65 heures de formation couvre tous les types de cyberattaques auxquels vous pouvez penser, des tests de pénétration au piratage Wi-Fi, en passant par le craquage de mot de passe et le keylogging.

Cette mine d’or de connaissances fait partie d’un payez ce que vous voulez traiter cette semaine. De aussi peu que 1 $, vous pourriez viser à être la prochaine personne à réclamer une aubaine auprès d’entreprises telles que Facebook. Ces organisations versent souvent des millions de dollars dans le cadre de leurs programmes de primes de bogues.

Pack de certification White Hat Hacker:

La beauté de ceux-ci paient ce que vous voulez, c’est qu’ils convient à tous les budgets. Quoi que vous payiez, même si ce n’est que 1 $, vous obtiendrez le kit d’apprentissage Rootkits et Stealth Apps: Création et révélation 2.0, vous économisant 98 $.

Si vous battre le prix moyen – qui est affiché et oscille actuellement autour de 15 $ – alors vous obtenez le package en neuf parties. C’est aussi simple que ça. Il y a même une chance de gagner un prix bonus d’un ensemble d’utilisateurs professionnels iPad Pro si vous êtes en tête du classement pendant un certain temps.

le le prix moyen grimpe, donc plus vous entrez tôt, moins vous payez. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour commencer votre voyage en tant que pirate de chapeau blanc.

1, 00 $

Payez ce que vous voulez: le pack complet de certification White Hat Hacker

Économisez 1667 $ .00

Achetez-le maintenant Payez ce que vous voulez: le pack complet de certification White Hat Hacker Achetez-le maintenant

Économisez 1667,00 $ 1,00 $

Cet accord ne vous convient-il pas? Pour voir toutes nos offres les plus intéressantes, rendez-vous au DEALS HUB.