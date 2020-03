Deal: devenez un héros du piratage éthique pour seulement 35,99 $

Une grande partie du monde travaille à distance, ce qui signifie que les pirates informatiques ont plus que jamais l’occasion de voler des informations. Vous pouvez gagner de l’argent en affrontant les méchants si vous avez la bonne formation en cybersécurité. Le pack de certification Premium Ethical Hacking 2020 est juste cela, et il est proposé dès maintenant avec un code promo.

Cette kit d’apprentissage adapté aux débutants est conçu pour vous faire passer de zéro à héros avec près de 60 heures de contenu. Que vous souhaitiez en savoir plus sur WordPress ou même sur la sécurité des serveurs, le kit d’apprentissage a tout pour plaire. Vous pouvez également travailler vers une paire de précieuses certifications CompTIA pour booster votre curriculum vitae de piratage éthique.

Battez les méchants à leur propre jeu avec des leçons adaptées aux débutants.

Non seulement vous pouvez vous concentrer sur les certifications CompTIA, mais vous pouvez également explorer les tests de pénétration Web et plus. Deux des modules fournissent en fait plus d’une vue d’ensemble pour vous aider à démarrer. Vous pouvez pratiquer le piratage pratique avec Netcat pour affinez vos compétences en temps réel.

ZAP est l’un des outils les plus essentiels du piratage éthique. Vous pouvez apprendre à utiliser Linux avec Plug-ins ZAP UI, Nikto et Nmap pour tester des applications Web et bien plus encore.

Le pack de piratage éthique 2020:

Les huit modules au total du pack de certification de piratage éthique Premium 2020 ont un valeur au détail combinée de 1 600 $ mais vous pouvez commencer maintenant pour seulement 35,99 $. Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo SPRINGSAVE40 à la caisse pour le prix le plus bas possible.

Cet accord se termine bientôt et les pirates n’iront nulle part. Consultez les détails ci-dessous.

