Deal: Économisez 181 $ sur le Chromebook Plus V2 de Samsung

Les Chromebooks peuvent faire beaucoup de choses que les autres ordinateurs portables peuvent faire sans le même coût et le même gonflement. Cependant, tous n’emballent pas un appareil photo de 13 mégapixels comme le Chromebook Plus V2 de Samsung. Vous pouvez économiser 33% sur le modèle 64 Go en ce moment sur Amazon.

Les économies réalisées sur ce Chromebook Plus V2 en font une option plus abordable que bon nombre de ses concurrents de Dell, Asus et Google. Il prend également en charge le S-Pen en plus du style de construction deux en un.

Il dispose d’un processeur Intel Celeron, d’un écran Full HD 12 pouces pratique et de la possibilité d’étendre la mémoire avec une carte microSD de 400 Go. Vous pouvez utiliser la webcam principale ou replier le Chromebook en mode tablette pour utiliser le tireur 13MP.

Amazon propose également la version 32 Go du Plus V2, mais il ne coûte que 18 $ de moins, alors vous pouvez aussi opter pour le modèle le plus puissant.

Il reste moins d’une douzaine de ces Chromebooks en stock, alors consultez l’offre via le widget ci-dessous.

Samsung Chromebook Plus V2

Prenez la commodité de Chrome OS partout où vous allez avec la puissance du matériel Samsung. Le Chromebook Plus V2 dispose d’un appareil photo de 13 MP orienté vers le monde en mode tablette afin que vous puissiez tout capturer.

