Deal: économisez 32 $ sur cette superbe barre de son Samsung

Les haut-parleurs du téléviseur sont souvent loin de la pleine puissance cinématographique, mais expérience sonore immersive peut faire passer votre film au niveau supérieur. Si vous souhaitez mettre à niveau votre centre de divertissement, vous pouvez économiser 16% sur la barre de son et le caisson de basses Samsung HW-R450 sur Amazon.

Non seulement la barre de son Samsung HW-R450 aide à projeter le son directement sur vous, mais le caisson de basses amplifie également les basses puissantes. Vous pouvez combiner les deux pour 200 W de puissance de sortie totale, ce qui est parfait pour tout type de média.

De plus, la barre de son analyse votre contenu pour optimiser la meilleure expérience sonore. En plus de modes sport et cinéma, vous pouvez le régler en mode jeu pour vous assurer de ressentir le gameplay.

Cette barre de son spécifique est conçue pour fonctionner de manière transparente avec les téléviseurs Samsung et leurs paramètres intelligents. Cependant, vous pouvez également coupler le Samsung HW-R450 avec pratiquement tous les téléviseurs du marché. Il comporte également un Connexion Bluetooth pour amplifier vos chansons et listes de lecture préférées.

La barre de son Samsung en un coup d’œil:

Ressentez le son bouleversant de la terre via le caisson de basses sans fil.La barre de son analyse automatiquement votre contenu et optimise le réglage du son.Boostez vos effets sonores en jeu.Profitez de la musique de vos appareils mobiles en quelques secondes grâce au Bluetooth.

La barre de son et le subwoofer Samsung HW-R450 ont une valeur au détail de 200 $, mais vous pouvez économiser 32 $ sur Amazon dès maintenant. Non seulement il est en vente, mais il a également une note de 4,4 étoiles et il est reconnu comme Produit Amazon’s Choice. Vous pouvez mettre à niveau votre expérience audio pour 167,99 $.

Cet accord peut se terminer n’importe quel jour, alors vérifiez-le via le widget ci-dessous.

167, 99 $

Barre de son Samsung HW-R450

Économisez 32,00 $

Achetez-le maintenant

