Deal: économisez 50% sur l’HyperCharger Pro

Les batteries du téléphone ne semblent jamais durer assez longtemps si vous êtes un grand utilisateur. Vous pourriez vous retrouver au milieu de votre journée à vous précipiter pour trouver un chargeur et une prise. Si cela vous ressemble, ou si vous avez juste besoin d’une mise à niveau, vous pouvez obtenir l’HyperCharger Pro à 50% de réduction dès maintenant sur Tech Deals.

Que vous soyez un utilisateur Android ou un iPhone d’équipe, vous pouvez recharger rapidement votre téléphone avec 25W de puissance. L’HyperCharger Pro a un câble de foudre intégré et un micro-USB avec une connexion USB-C. De plus, vous pouvez charger un troisième appareil avec le port USB supplémentaire,

Maximisez la durée de vie de votre batterie avec une capacité de 8 000 mAh.

Vous pourriez craindre que la charge trois appareils à la fois va brûler à travers la capacité de votre batterie. Ne vous inquiétez pas, car l’HyperCharger Pro a un capacité de 8 000 mAh. Cela devrait être plus que suffisant pour recharger votre téléphone avec une paire d’écouteurs Bluetooth et une smartwatch.

Si vous vivez pour l’aventure et que vous avez besoin d’une batterie qui peut suivre, l’HyperCharger Pro devrait également faire l’affaire. C’est seulement taille d’un téléphone portable vous devriez donc pouvoir le ranger facilement dans une poche ou votre sac à dos. Avec un poids de seulement cinq onces, vous pourriez même oublier que c’est là.

L’HyperCharger Pro en un coup d’œil:

Mettez sous tension trois appareils à la fois avec le micro-USB, le câble Lightning et le port USB supplémentaire.Fournissez une charge rapide avec une capacité de 8 000 mAh et 25 W de puissance.Rechargez vos gadgets en déplacement grâce à sa taille portable et son poids léger.

L’HyperCharger Pro a un valeur au détail de 50 $ mais vous pouvez économiser gros sur les offres technologiques. Ses 50% de réduction en ce moment, ce qui rend ce puissant chargeur à seulement 24,99 $.

