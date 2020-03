Deal: Économisez 52 $ sur ce casque de jeu haut de gamme

L’isolement est l’occasion idéale pour les jeux, en particulier avec les offres Steam et les versions récentes telles que Call of Duty Warzone. Pour les joueurs sérieux, un casque haut de gamme est un must.

Le casque de jeu HyperX Cloud Mix convient à la facture, et il est proposé dès maintenant. Ce produit Amazon Choice est tombé à 147,99 $, ce qui vous fait économiser 52 $.

Le casque est câblé et certifié pour l’audio haute résolution à des fréquences de 10 Hz à 40 kHz, afin que vous puissiez entendre dans votre audio des détails et des nuances que vous auriez autrement pu manquer. Le câble tressé est amovible, de sorte que le HyperX Cloud Mix peut également être utilisé sans fil via Bluetooth pendant jusqu’à 20 heures.

Le microphone à perche est également amovible, mais il y a aussi un micro intégré si vous utilisez le casque lorsque vous êtes en déplacement. Il dispose de commandes audio en ligne pour PC et console, avec des commandes intégrées intuitives pour le mode sans fil.

Les pilotes à double chambre offrent plus de distinction et moins de distorsion dans votre audio. Naturellement, vous apprécierez également le confort et la durabilité HyperX.

La valeur au détail habituelle du casque de jeu HyperX Cloud Mix est de 199,99 $, mais vous pouvez l’obtenir maintenant pour 147,99 $. Cela inclut les retours gratuits si vous n’êtes pas entièrement satisfait. Le casque est disponible en noir ou en or rose.

Les offres Amazon ont tendance à se terminer sans avertissement, alors consultez l’offre via le widget ci-dessous si vous êtes intéressé.

Casque de jeu HyperX Cloud Mix

Ce casque de jeu filaire est certifié pour l’audio haute résolution, avec un câble tressé amovible et un contrôle audio en ligne. Il peut également être utilisé sans fil en déplacement avec la connectivité Bluetooth, et les pilotes à double chambre offrent plus de distinction et moins de distorsion.

Plus d’articles sur les écouteurs