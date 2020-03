Deal: Économisez 62% sur les écouteurs Sony Extra Bass

Les offres en boîte ouverte peuvent être l’un des meilleurs moyens d’économiser sur de nouveaux produits. Ces écouteurs Sony Extra Bass sur Tech Deals ne font pas exception, vous permettant de prendre une paire dès maintenant et économisez 50 $ tout cela parce que quelqu’un a ouvert la boîte en premier.

Non seulement ces écouteurs Sony sont plus abordables que jamais, mais ils contiennent également les spécifications techniques pour dépasser leur poids. Ils disposent d’un Pilote Extra Bass 1,18 pouces pour un son puissant sans être lourd ou encombrant. Sony a également élargi la gamme des basses fréquences les percussions, les basses et les sous-basses peuvent donc être plus fortes qu’auparavant.

Emmenez vos écouteurs partout avec une portabilité améliorée.

Le confort et la portabilité sont essentiels à une bonne conception d’écouteurs. Les écouteurs Sony Extra Bass ont une joint acoustique amélioré et conception pivotante qui vous permet d’aplatir vos écouteurs pour un transport et un stockage faciles.

Les écouteurs disposent également d’un Clé intelligente pour vous aider tout au long de votre journée. Vous pouvez associer la clé à une application et programmer le bouton pour différentes fonctions comme sauter des chansons et répondre au téléphone.

Les écouteurs Sony Extra Bass en un coup d’œil:

Pilotes Extra Bass 1,18 poucesGamme de basses fréquences étendueCoussinets confortables avec étanchéité acoustique amélioréeUne conception pivotante permettant au casque de reposer à platApplication Smart Key

Les écouteurs Sony Extra Bass ont une valeur au détail de 79,99 $ mais vous pouvez obtenir le vôtre maintenant pour seulement 29,99 $. C’est un affaire de boîte ouverte vous obtenez donc de solides économies. Les produits ont peut-être été manipulés par un détaillant, mais ils sont encore neufs.

Le stock est limité et l’accord se terminera bientôt, donc consultez les offres ci-dessous pendant que vous le pouvez.

29, 99 $

Écouteurs Extra Bass Sony MDR-XB450AP

Économisez 50,00 $

