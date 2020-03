Deal: économisez 87% sur la suite de sécurité Thor Premium

Ce qui fait un meilleur système de protection informatique: Chris Hemsworth dans son costume de Thor ou Thor Premium de Heimdal? La réponse est évidente, mais peut-être moins cool que d’avoir Chris Hemsworth chez vous. Vous pouvez prendre un plan de protection quinquennal de Thor Premium sur Tech Deals et économiser 87% maintenant.

Thor Foresight Home offre un cadre unique couche supplémentaire pour attraper les menaces tandis que Thor Vigilance Home se concentre sur détection de virus. Vous pouvez faire confiance à votre nouvelle sécurité divine pour empêcher les ransomwares, les fuites de données, les virus, etc.

Quiconque a vu Avengers sait qu’il ne s’agit pas toujours de combattre l’ennemi que vous connaissez. Cette protection se concentre sur sources de virus connues et inconnues pour vous garder en sécurité quoi qu’il arrive. Thor Premium aide également à éliminer les vulnérabilités en corrigeant votre logiciel au besoin.

Ce logiciel possède un nombre de notes superbes de divers évaluateurs technologiques, ainsi qu’une distinction des Computing Security Awards 2018.

Thor Premium en bref:

Faites confiance à la couche unique de prévention des menaces de Foresight Home.Mettez en œuvre la détection de virus impeccable et leader du marché de Vigilance Home.Arrêtez les ransomwares, les fuites de données, les virus, les APT, les exploits et autres menaces avancées en ligne.Empêchez les menaces inconnues et arrêtez les attaquants connus.Éliminez les vulnérabilités de votre système en corrigeant votre logiciel.

Un plan de protection de cinq ans avec Thor Premium a un valeur au détail de près de 500 $, mais vous pouvez être protégé pour seulement 59,99 $ dès maintenant. Il n’est jamais trop tôt pour se protéger, mais cela peut rapidement devenir trop tard.

59, 99 $

Thor Premium Security – Protection de 5 ans

Économisez 439,76 $

