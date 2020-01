Deal: Économisez 94% sur le Stock Photo Mega Bundle

Shutterstock est peut-être le Spotify des images prêtes à l’emploi, mais c’est 29 $ pour seulement 10 photos individuelles. Pour le même prix, vous pouvez obtenir un accès illimité et sans redevance à plus de 80 000 photos.

Le Stock Photo Mega Bundle contient une vaste gamme d’images HD réparties sur plus de 750 catégories diverses. Romance ou rivières; hiver ou envie de voyager; il y a des photos idéales pour tout projet.

Il existe également des animations, des cinémagraphes et des séquences de drones que vous pouvez utiliser pour donner vie à vos idées. Tout dans le bundle peut être utilisé librement pour usage personnel ou commercial.

Le Mega Bundle Stock Photo en un coup d’œil:

Plus de 80 000 images HD libres de droitsArrière-plans animés animésDrone court métrage et cinemagraphs premiumPlus de 750 catégories et thèmes

Cette énorme collection d’images est vaut près de 600 $, mais vous pouvez économiser 94% sur l’offre d’aujourd’hui. Pour les prochains jours, vous pouvez acheter le pack pour seulement 29,99 $.

Prêt à parfaire votre projet? le bouton ci-dessous mène à l’offre sur Tech Deals.

