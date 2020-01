Deal: économisez plus de 33% sur une caméra Wansview

Autant vous voulez être à la maison tout le temps pour garder un œil sur votre maison, c’est impossible. Entre le travail, les courses et la vie en général, vous devez constamment quitter la maison. Cependant, vous pouvez toujours avoir un œil sur votre domaine avec une caméra sans fil Wansview, et en ce moment c’est plus que un tiers de réduction à seulement 29,99 $.

La caméra Wansview enregistre dans pleine résolution HD 1080p pour une couverture cristalline. Un puissant objectif IR offre images claires dans l’obscurité totale Jusqu’à à cinq mètres. Les événements dans votre maison n’auront aucun endroit où se cacher grâce à l’objectif à 105 degrés et aux capacités de rotation complète.

Activez votre appareil photo avec les fonctionnalités vocales optimisées par Alexa.

Vous pouvez toujours communiquer avec votre famille pendant que vous faites des courses. Un microphone et un haut-parleur intégrés permet une communication bidirectionnelle facile. Vous pouvez également activer votre caméra avec Fonctionnalités vocales optimisées par Alexa.

Si un mouvement inattendu devait se produire dans votre maison, la caméra Wansview peut envoyer une alerte et 10 secondes de vidéo directement sur votre téléphone. Vous pouvez même capturer accidentellement des images d’un fantôme si votre lieu est hanté, alors soyez prudent.

La caméra Wansview en un coup d’œil:

Vidéo en direct HD cristallineMicrophone et haut-parleur intégrés pour un son bidirectionnelObjectif amélioré grand angle de 105 degrésPlage de rotation horizontale de 320 degrés et verticale de 80 degrés pour une couverture complèteNotification d’alerte et vidéo de 10 secondes envoyées sur votre téléphone

La caméra sans fil Wansview possède un valeur au détail de 46 $, mais vous pouvez obtenir le vôtre sur Amazon pour seulement 29,99 $. Que vous regardiez votre chat faire des choses de chat ou que vous cherchiez un cambrioleur de chat, un appareil photo peut vous aider à avoir l’esprit tranquille.

29, 99 $

Caméra de sécurité sans fil Wansview

Économisez 16,00 $

