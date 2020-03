Deal: formez-vous en ligne pour devenir un hacker éthique

Vous avez toujours voulu devenir le genre de dur à cuire qui abat les pare-feu et réseaux de courbure à leur volonté? Le pack bonus Ethical Hacker pourrait être le moyen le moins cher d’obtenir plus de 60 heures de formation d’experts, et il est proposé dès maintenant.

Il y a carrières lucratives dans ce champ. Le pirate à chapeau blanc Bryan Seely – ce gars qui a piraté le FBI à l’aide de Google Maps à partir d’un réseau Wi-Fi de McDonald’s – explique comment la demande d’experts en sécurité ne fait qu’augmenter, et il n’y a tout simplement pas assez de hackers éthiques pour combler tous les emplois disponibles.

Si vous voulez en savoir compétences de piratage ninja pour participer au combat, le pack bonus Devenir un pirate éthique a tout ce dont vous avez besoin.

Cet énorme kit d’apprentissage est composé de neuf modules, des centaines de leçonset la couverture de tous les types de cyberattaques que vous pouvez imaginer. Il s’agit notamment des programmes de primes aux bogues, des virus, des vers, des escroqueries par hameçonnage, des scripts intersites, de l’enregistrement des clés, etc. Vous pouvez apprendre à tout faire puis montrer aux entreprises payantes comment se défendre contre elles.

Le pack comprend même le cours populaire Construire un enregistreur de frappe avancé utilisant C ++ pour le piratage éthique. Évalué à 199 $ seul, vous vous familiarisez avec le code C ++ largement utilisé, puis apprenez à l’utiliser en secret enregistrer chaque clic ou frappe d’une victime sans méfiance.

Le pack bonus Ethical Hacker:

Ça pourrait être 681 $ de contenu, mais Tech Deals l’a intégré dans une offre exceptionnelle. Tu peux recevoir accès à vie à l’ensemble du kit de formation pour seulement 39,99 $. Près de 9 000 personnes se sont déjà inscrites et le examen cinq étoiles parle de lui-même.

