Deal: gagnez un salaire à six chiffres en tant que développeur C #

C # (prononcé «C sharp») est similaire à C, mais il est généralement considéré comme plus facile à apprendre. En fait, c’est l’une des raisons pour lesquelles Microsoft l’a développé. C’est comme C, mais avec un code plus puissant et simplifié.

Selon Indeed.com, le salaire moyen des développeurs C # aux États-Unis est de 103 000 $ par an.

C # a une adoption générale sur le Microsoft et Plateformes Unity. Les grands développeurs de logiciels tels que Blizzard Entertainment et Electronic Arts l’utilisent, et les développeurs adorent le langage pour lui facile à utiliser et bien conçu.

C’est particulièrement pertinent pour les fans d’Android. En utilisant C # et Xamarin, vous pourriez créer des applications Android kickass.

Le Bootcamp de codage C # complet est l’endroit idéal pour commencer à apprendre. Ce méga-bundle de 11 kits d’apprentissage, Produit par les meilleurs experts de l’industrie, est plus de 89 heures de tutoriels interactifs et de projets pour vous aider à coder dans votre sommeil.

Le Bootcamp C # complet

Ce bootcamp en ligne ajoute également une foule de compétences transférables à votre CV tel que HTML et CSS, Qui sont utilisés dans le développement Web. Vous vous entendrez avec Microsoft Visual Studio, Eclipse, Unreal Engine, Unity et divers autres environnements de programmation.

Les 11 kits d’apprentissage C # sont vendus séparément pour un combiné 765 $, mais pour le moment, vous pouvez acheter le lot pour seulement 31 $. Vous recevez accès à vie aussi, il vaut donc la peine de reprendre pendant la promotion même si vous n’êtes pas prêt à commencer tout de suite.

