Deal: le GameBud est maintenant à seulement 16,95 $

Nous allons tous avoir besoin de divertissement supplémentaire dans les prochains mois. Vous n’êtes peut-être pas assez vieux pour vous souvenir du Game Boy, mais tout le monde peut reproduire l’expérience de jeu 8 bits avec le GameBud. Cette console de jeu nostalgique est plus de 75% de rabais cette semaine.

Jouer sur votre téléphone est bien beau, mais cela décharge rapidement votre batterie, et votre appareil n’a pas de gros boutons pour vous piquer furieusement. Le GameBud le fait, et c’est préchargé avec 400 jeux dans le style classique 8 bits.

Cette console portable est également beaucoup plus petite que son prédécesseur des années 90. Le Game Boy était un peu une brique, tandis que le GameBud est pas beaucoup plus gros que ta paume. Cela signifie qu’il rentrera dans presque toutes les poches, et trois heures d’autonomie en font un remplisseur de temps idéal.

Le GameBud en un coup d’œil:

Jouez à 400 jeux vidéo de style classique où que vous soyez.Jouez jusqu’à trois heures avec une seule charge.Rangez-le facilement dans votre sac lorsque vous êtes en déplacement.Jouez aux jeux sur votre propre téléviseur via le port de sortie TV et le câble AV inclus.

Le Gamebud est disponible en rouge ou noir. Il a un prix de détail de 75 $, mais pour le moment, vous pouvez en acheter un pour seulement 16,95 $ chez Tech Deals. Utilisez simplement le code promo SPRING15 à la caisse au meilleur prix.

L’accord est presque terminé. Pour profiter, vérifiez-le via le bouton ci-dessous.

