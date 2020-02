Deal: les AirTaps à 100 $ ne coûtent plus que 25 $

L’AirPods Pro pourrait être le roi des écouteurs sans fil Bluetooth, mais à 250 $ la pop, ils ne sont certainement pas bon marché. Il y a alternatives abordables là-bas, comme le dapper, Bluetooth 5.0 AirTaps.

Les AirTaps ont un design élégant et sans fil pour assurer un encombrement minimal, et ils sont livrés avec un étui de chargement léger. Non seulement le boîtier est pratique pour garder les bourgeons ensemble, mais il vous donne également une 10 heures d’autonomie supplémentaires.

Le temps de lecture des AirTaps est déjà jusqu’à quatre heures, donc avec le jus supplémentaire de l’étui de chargement, vous pouvez passer toute la journée sans avoir besoin d’une prise de courant.

L’utilisation des AirTaps Bluetooth 5.0 pour une connectivité améliorée avec votre appareil, afin qu’ils ne soient pas retardés ou abandonnés pendant que vous profitez de vos morceaux préférés. Ils sont aussi très stylés.

Si les écouteurs AirTaps ressemblent à votre confiture, c’est le moment idéal pour acheter une paire car il y a un double baisse de prix sur eux cette semaine. La valeur au détail est de 100 $, mais les têtes sont proposées pour seulement 24,99 $ chez Tech Deals, ce qui vous fait économiser 75%.

Cette baisse massive des prix se termine en quelques jours, alors ne vous attardez pas si vous êtes à la recherche de nouveaux fichiers audio. Suivez le lien ci-dessous pour trouver l’offre.

