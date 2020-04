Deal: Obtenez 40 $ de réduction sur Google Pixel Buds 2

Aujourd’hui même, Google a officiellement lancé le Google Pixel Buds 2, son premier ensemble de véritables écouteurs sans fil. Au prix catalogue de 179,99 $, les nouveaux Buds ne sont pas bon marché. Cependant, avec un petit effort, vous pouvez économiser 40 $ une paire en ce moment via Verizon.

Vous n’avez pas besoin d’être abonné à Verizon pour bénéficier de cette offre. Cependant, vous aurez besoin d’une adresse de livraison aux États-Unis pour le Google Pixel Buds 2, donc tous ceux qui sont à l’étranger n’ont pas de chance, je le crains.

Maintenant, avant de vous précipiter sur le site Verizon pour acheter vos Buds, il y a quelque chose que vous devez faire pour obtenir l’accord. Afin de réduire de 40 $ le prix de liste du Google Pixel Buds 2, vous devez ajouter deux articles supplémentaires à votre panier, en particulier un pack de six sangles de câble en cuir. Si vous ne les voulez pas, tant pis: vous devez les obtenir pour obtenir l’accord! Cependant, puisque les ajouter à votre panier vous fait économiser de l’argent, pensez-y plutôt comme un cadeau gratuit plutôt que comme un fardeau!

Quoi qu’il en soit, suivez les étapes ci-dessous pour obtenir 40 $ de réduction sur Google Pixel Buds 2:

Cliquez ici pour visiter le site de Verizon, puis ajoutez Google Pixel Buds 2 à votre panier.Cliquez ici pour ajouter deux du paquet de six sangles en cuir Verizon Cable à votre panier (vous devez en acheter deux!) Rendez-vous dans votre panier et vous devriez voir une remise de 60 $, ce qui signifie que vous obtenez les sangles gratuitement et 40 $ de réduction sur les bourgeons! comme d’habitude.

On ne sait pas très bien pourquoi cet accord fonctionne, mais c’est le cas! Nous vous suggérons de le faire dès que possible au cas où il s’agirait d’une erreur et Verizon changerait l’accord.

Pointe du chapeau à 9to5Toys pour avoir repéré cette affaire.