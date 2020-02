Deal: passez au codage JavaScript pour seulement 12,99 $

Il n’y a presque aucune limite à ce que vous pouvez faire avec la programmation, et JavaScript est l’un des langages les plus flexibles utilisés aujourd’hui. Vous pouvez tout créer, des pages Web aux jeux dans le confort de votre ordinateur portable.

Tout le monde peut apprendre, et tout ce qu’il faut pour commencer, c’est un peu d’instruction. Le cours Bootcamp JavaScript pour débutant 2020 peut être votre guide, et c’est plus de 90% de rabais dès maintenant de Tech Deals.

Tutoriels vidéo optimisés pour votre téléphone.

Non seulement cela kit d’apprentissage adapté aux débutants développer vos compétences en langage de programmation, mais vous pourrez également travailler sur compétences d’entrevue pratiques pour savoir quand vous êtes prêt à commencer votre carrière de développeur. De plus, le bootcamp contient 20 heures d’enseignement à explorer. Vous pouvez créer des applications à petite échelle et plonger sous le capot JavaScript pour apprendre comment cela fonctionne.

Vous pouvez suivre votre formation JavaScript où que vous alliez grâce à des didacticiels vidéo optimisés pour votre téléphone. Vous mettrez en pratique vos compétences d’entrevue les plus importantes avec défis d’algorithmes et plus. La programmation est sans aucun doute une compétence pratique, et vous pouvez pratiquer en création d’une page Web interactive.

JavaScript pour les débutants en un coup d’œil:

Créez des projets tout en découvrant des applications de construction à petite échelle.Jetez un œil sous le capot pour comprendre le fonctionnement de JavaScript.Créez une page Web interactive et déployez-la sur le Web.Préparez-vous à des entretiens d’embauche avec des défis d’algorithme de tableau blanc.

Le cours Bootcamp JavaScript Débutant 2020 a un valeur au détail de 200 $, mais vous pouvez commencer dès maintenant pour seulement 12,99 $. Où d’autre pouvez-vous économiser 93% sur les compétences pour commencer une nouvelle carrière?

Cette offre sera supprimée dans quelques jours, mais les compétences JavaScript sont à l’épreuve du temps. En savoir plus via le widget ci-dessous.

