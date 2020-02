Deal: Préparez-vous à réussir le dernier examen Cisco CCNA

Depuis février 2020, il y a un nouvelle certification technologique en ville. Eh bien, c’est une nouvelle version d’une certification de centrale électrique classique, mais elle est là pour rendre la vie plus facile. Vous pouvez suivre le cours complet de préparation à la certification Cisco CCNA 2020 pour être parmi les premiers à y être prêt, et vous pouvez économiser énormément d’argent dans le processus.

Alors, qu’est-ce qui est réellement différent dans la dernière version du CCNA? Eh bien, le processus est rationalisé pour couvrir plusieurs sujets sous un seul examen. Cela signifie qu’au lieu de passer plusieurs tests, vous pouvez maintenant en faire un seul. Cependant, cela signifie également que vous devez étudier un plus large éventail de contenus pour un seul examen.

Développez vos compétences avec plus de 30 heures de contenu.

Étudier plusieurs sujets à la fois peut sembler intimidant, mais ce n’est pas obligatoire. Cette guide d’étude adapté aux débutants packs presque 31 heures de contenu pour vous aider à démarrer. Vous vous concentrerez sur les nouvelles compétences nécessaires pour maîtriser l’examen CCNA 200-301. Si vous connaissez déjà quelques sujets, vous pouvez les ignorer et vous concentrer sur d’autres modules.

Non seulement vous pouvez étudier de nouveaux sujets CCNA comme automatisation et programmabilité, mais vous pouvez également plonger dans les réseaux câblés et sans fil. Le secret pour réussir l’examen est base de compétences bien équilibréeet c’est exactement ce vers quoi vous pouvez travailler. Une fois que vous aurez cloué l’examen, tout gestionnaire d’embauche aura fière allure pendant qu’il examinera votre CV.

Aperçu de la préparation à l’examen CCNA:

Préparez-vous à réussir l’examen de certification CCNA 200-301.Comprendre les sujets les plus récents, notamment l’automatisation, la programmabilité, le SDN, le sans fil et les fondamentaux de la sécurité.Découvrez comment configurer et gérer la connectivité réseau filaire et sans fil pour le nouveau modèle de connexion Internet.

Les 30 heures de contenu du cours complet de préparation à la certification Cisco CCNA 2020 ont un valeur au détail de près de 300 $. Vous pouvez économisez plus de 85% dès maintenant et commencez à apprendre pour seulement 39 $. Quelle meilleure façon d’obtenir une certification et de préparer votre carrière?

Ces économies ne dureront pas beaucoup plus longtemps donc en savoir plus via le widget ci-dessous.

