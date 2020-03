Débloqué Galaxy Note9 tombe au prix le plus bas à ce jour lors de la vente d’un jour (400 $ de rabais)

Êtes-vous un fan de téléphones Samsung avec de grands écrans mais ne voulez pas perdre 1000 $ ou plus sur un Galaxy S20? Ensuite, vous pourriez être intéressé par le dernier DOTD d’Amazon, où vous pouvez récupérer un Galaxy Note9 déverrouillé en usine dans la couleur de votre choix. Bien que les deux options de stockage soient à prix réduit, la version 128 Go est la star de cette vente car elle est disponible pour un minimum historique de 599,99 $ après une réduction de 400 $. Le modèle 512 Go est actuellement disponible pour 749,99 $, ce qui représente 500 $ de moins que le PDSF, mais ne correspond pas tout à fait aux remises que nous avons vues dans le passé.

Tout au long de notre examen, nous avons été impressionnés par la batterie 4000mAh du Note9, l’écran AMOLED de 6,4 “et les performances optimales de son processeur Snapdragon 845. Étant une note, il est également livré avec le S-Pen obligatoire qui peut fonctionner comme un déclencheur d’appareil photo ou un Le calendrier de cette vente ne pourrait pas être beaucoup mieux car le Galaxy Note9 a reçu une mise à jour plus tôt ce mois-ci qui comprenait One UI 2.0 et Android 10 plus tôt ce mois-ci.

Cette remise provient directement de la page Amazon de Samsung, et tous les produits présentés dans la vente d’aujourd’hui sont accompagnés d’une garantie du fabricant. Ces ventes sont bonnes jusqu’à ce que le minuteur sur la page ou l’inventaire disponible soit épuisé, et qu’il s’agisse d’une vente importante sur un appareil déverrouillé en usine, donc toute personne intéressée devrait en saisir un pendant qu’elle le peut.