Décembre 2019 NPD a de nouveau Call of Duty: Modern Warfare en tête, Star Wars Jedi: Fallen Order décroche la deuxième place

Chaque mois, le NPD Group publie des informations sur les jeux les plus vendus sur toutes les plateformes de jeux vidéo aux États-Unis. Bien qu’il ne représente pas les ventes mondiales, il fournit un bon aperçu de l’un des plus grands marchés de jeux vidéo. Mat Piscatella, analyste pour NPD, a partagé les résultats de décembre 2019. Pour ce mois, les données ont été suivies du 1er décembre 2019 au 4 janvier 2020.

Pour le mois de décembre, Call of Duty: Modern Warfare a pris la première place au classement général pour le troisième mois consécutif. Pendant ce temps, Star Wars Jedi: Fallen Order de Respawn a pris la deuxième place. La console PlayStation chronométrée exclusive Death Stranding est tombée du top 20 au classement général. La Nintendo Switch était la console la plus vendue du mois, cependant, la PlayStation 4 est le matériel le plus vendu de la décennie. La manette sans fil Xbox Elite Series 2 était l’accessoire le plus vendu du mois.

Voici les chiffres des résultats NPD de décembre 2019:

Total: 2,984 milliards de dollars, en baisse de 19% par rapport à 3,4494 milliards de dollars en glissement annuel

Matériel de jeux vidéo: 973 millions de dollars, en baisse de 17% par rapport à 1,168 milliard de dollars en glissement annuel

Logiciels pour PC et jeux vidéo: 1,141 milliard de dollars, en baisse de 13% par rapport à 1,314 milliard de dollars en glissement annuel

Accessoires et cartes de jeu: 869 millions de dollars, en baisse de 14% par rapport à 1,012 milliard de dollars en glissement annuel

Voici le classement des ventes de jeux de décembre 2019 (basé sur les ventes en dollars, pas sur les unités):

Call of Duty: Modern Warfare 2019

Star Wars Jedi: Fallen Order

Madden NFL 20

NBA 2K20

Luigi’s Mansion 3 *

Épée Pokémon *

Mario Kart 8 *

Super Smash Bros.Ultimate *

Bouclier Pokémon *

Minecraft**

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption II

FIFA 20

Just Dance 2020

Besoin de vitesse: chaleur

The Legend of Zelda: Breath of the Wild *

The Legend of Zelda: Link’s Awakening *

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe *

Super Mario Party *

Ring Fit Adventure

* N’inclut pas les ventes numériques

** N’inclut pas les ventes Steam

*** Les ventes numériques de Minecraft incluent Xbox One et PlayStation 4, mais pas les autres ventes numériques.

Voici les jeux les plus vendus de décembre 2019 par plateforme:

Playstation 4

Call of Duty: Modern Warfare 2019

Star Wars Jedi: Fallen Order

Madden NFL 20

NBA 2K20

Besoin de vitesse: chaleur

Grand Theft Auto V

FIFA 20

Échouement de la mort

Spider-Man de Marvel

Les mondes extérieurs

Xbox One

Call of Duty: Modern Warfare 2019

Star Wars Jedi: Fallen Order

Madden NFL 20

NBA 2K20

Grand Theft Auto V

FIFA 20

Borderlands 3

Besoin de vitesse: chaleur

Red Dead Redemption II

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint

Nintendo Switch

Luigi’s Mansion 3 *

Épée Pokémon *

Mario Kart 8 *

Super Smash Bros.Ultimate *

Bouclier Pokémon *

The Legend of Zelda: Breath of the Wild *

The Legend of Zelda: Link’s Awakening *

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe *

Super Mario Party *

Ring Fit Adventure

Voici les jeux les plus vendus de 2019:

Call of Duty: Modern Warfare 2019

NBA 2K20

Madden NFL 20

Borderlands 3

Mortal Kombat 11

Star Wars Jedi: Fallen Order

Super Smash Bros.Ultimate *

Kingdom Hearts III

Tom Clancy’s The Division 2

Mario Kart 8 *

C’est tout pour la répartition des chiffres de ce mois-ci. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le fil de Mat Piscatella ici. Si vous souhaitez des détails sur la ventilation NPD du mois dernier, vous pouvez le trouver ici.