Découvrez ce brillant mashup deepfake de «The Matrix» et «Office Space» – .

C’est l’une des scènes les plus emblématiques du film Matrix original, sorti en 1999. Ce moment où Morpheus, de sa voix basse et apaisante, lui tend les deux mains, les paumes ouvertes. Dans l’un, une pilule rouge. L’autre, une pilule bleue. M. Anderson, que nous connaîtrons sous le nom de Neo, a le choix. Bien sûr, le reste du film est basé sur le fait que la pilule rouge est choisie, Neo choisissant de “rester au pays des merveilles” afin que Morpheus puisse lui montrer “la profondeur du trou du lapin”.

Mais que se serait-il passé s’il avait choisi la pilule bleue? Et s’il avait choisi de se réveiller chez lui dans son lit, de revenir à une vie normale – ou, plutôt, à ce qu’il croit être une «vie normale»? Alors que l’excitation continue de monter pour le quatrième film tant attendu de la franchise Matrix qui arrive l’année prochaine, un YouTuber a décidé de s’amuser un peu avec cette question. Plus précisément, c’est un YouTuber qui sait très bien créer des vidéos deepfake agréables et qui a fait la même chose ici. Cette fois, c’est le mashup profond de The Matrix et Office Space dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin.

Un bref résumé de ce que vous pouvez regarder dans la vidéo amusante ci-dessus: «M. Anderson »choisit la pilule bleue. Il se réveille dans son lit, et on se rend vite compte qu’il s’agit essentiellement de Keanu Reeves profondément imbriqué dans la peau de Peter Gibbons, le programmeur et personnage principal d’Office Space – ce qui, quand on y pense, est parfait. Lorsque nous rencontrons M. Anderson pour la première fois dans ce que nous pensons être le monde réel, il semble être un drone de bureau pour une société sans âme, un seul occupant parmi tant d’autres le long d’une rangée de cabines uniformes. Cela se fond parfaitement dans le monde de l’espace de bureau, avec M. Anderson-en tant que Peter Gibbons contrarié par son patron de gestionnaire intermédiaire portant des bretelles. Sauf que cette fois, alors qu’il plane au-dessus de la cabine et donne des ordres de cette voix monotone tout en tenant sa tasse, il porte les teintes sombres familières de l’agent Smith. Ce qui rend certainement son babillage sur les rapports TPS d’autant plus menaçant cette fois-ci.

La vidéo complète ci-dessus, gracieuseté de YouTuber Ctrl Shift Face, fait partie d’une série de deepfakes divertissants disponibles à regarder sur cette chaîne. Le prochain film de la franchise Matrix, quant à lui, est Matrix 4 et sortira en mai 2021.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

