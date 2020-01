Découvrez ce dont Alexa parle avec 20 $ de réduction sur l’Echo Show 5 – .

Alexa est génial car vous pouvez placer un petit haut-parleur intelligent n’importe où et avoir un accès instantané à toutes les réponses et compétences Alexa dont vous pouvez avoir besoin. Vous pouvez même installer Alexa dans votre voiture pour seulement 19,49 $ grâce à cette offre exceptionnelle sur Amazon aujourd’hui. Mais entendre Alexa est une chose et voir de quoi il s’agit en est une autre. C’est pourquoi les appareils Alexa avec écrans d’Amazon sont si impressionnants, et vous pouvez accrocher le plus populaire, l’écran intelligent compact Echo Show 5 avec Alexa, pour seulement 69,99 $ en ce moment. C’est le meilleur prix depuis le Black Friday, alors accrochez-en un en vente pendant que vous le pouvez.

Voici les points forts de la page produit:

Écran intelligent compact de 5,5 pouces avec Alexa prêt à aider

Gérez le calendrier, créez des listes de tâches, obtenez des mises à jour de la météo et du trafic, cuisinez avec des recettes.

Regardez des films, des nouvelles et des émissions de télévision. Écoutez des chansons, des stations de radio et des livres audio.

Contrôlez les appareils compatibles ou gérez-les à l’aide de l’écran.

Appels vocaux ou vidéo amis et famille avec des appareils Echo compatibles, l’application Alexa ou Skype.

Personnalisez en choisissant un cadran d’horloge ou un album préféré sur Amazon Photos. Créez des routines et des alarmes pour commencer votre journée.

Contrôlez votre confidentialité avec le bouton d’arrêt du micro / caméra ou l’obturateur de caméra intégré.

