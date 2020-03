Découvrez ces rendus Samsung Galaxy M51

Pigtou

La série de smartphones Galaxy M de Samsung est l’endroit où vivent ses milieux de gamme soucieux de leur budget. La prochaine entrée de cette série sera probablement le Samsung Galaxy M51, et son rendu vient de fuir.

Grâce à @OnLeaks via Pigtou, nous avons quelques rendus basés sur CAD du nouveau smartphone à vérifier. L’appareil est résolument une affaire de budget, compte tenu de sa construction en plastique, de son scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière, de sa prise casque et de sa présence même dans la gamme Galaxy M.

Découvrez les rendus par vous-même ci-dessous:

Pour nous, le Samsung Galaxy M51 ressemble au Samsung Galaxy S10 Lite. Le module de la caméra est très similaire et bien que la découpe de l’affichage de la caméra selfie soit à gauche plutôt qu’au centre, elle rappelle toujours le S10 Lite.

Nous nous attendons à ce que le Galaxy M51 soit considérablement moins cher que le S10 Lite. Malgré le surnom de «Lite», ce téléphone commence à 579 £ (~ 665 $). Il est probable que le Samsung Galaxy M51 coûtera environ la moitié de ce prix, compte tenu du Galaxy M40 – dont ce téléphone est le successeur probable – a commencé à 20 490 roupies indiennes (~ 268 $).

En parlant du Galaxy M40, il est possible que ce soit le Galaxy M41 et non le Galaxy M51. Cependant, Pigtou et @OnLeaks semblent assez confiants que ce sera le Galaxy M51, qui est un choix intéressant pour Samsung.

Nous en saurons probablement plus sur le Samsung Galaxy M51 dans les prochaines semaines.