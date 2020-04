Découvrez la bande-annonce de Swarm & # 039; et toute sa gloire de swing et de tir VR

Un nouveau titre est en route vers la VR qui vous permet de basculer entre les plates-formes dans les airs tout en tirant sur les ennemis.

Que souhaitez-vous savoir

Une bande-annonce vient d’être lancée pour Swarm, un jeu de tir à grappin VR.

Le jeu sera disponible sur Oculus Quest, Oculus Rift et SteamVR.

Le jeu combine le grappling entre les plates-formes et le tir rapide.

Une nouvelle bande-annonce vient d’être lancée pour Swarm, un jeu de tir à grappin VR qui combine un jeu de tir à contraction rapide avec un grappling entre les plateformes. Comme indiqué dans la bande-annonce, le jeu vous fait basculer entre des plates-formes flottantes tout en tirant des armes sur les ennemis. Selon le développeur du jeu, Greensky Games, il devrait être lancé dans “quelques mois” sur Oculus Quest, Oculus Rift et SteamVR.

Se déplacer en VR peut être un peu difficile car certaines personnes peuvent devenir malades du mouvement en manœuvrant avec un joystick. D’autres personnes peuvent être limitées en ce qui concerne les mouvements dus aux fils ou à l’espace limité. Les développeurs ont trouvé plusieurs solutions pour intégrer des mécanismes de mouvement dans les jeux, dont beaucoup tournent autour de faire apparaître le monde comme s’il venait à vous. Le grappling et le swing sont des mécanismes que l’on retrouve dans divers titres VR, mais Swarm y adopte une approche unique. En agrippant et en tirant sur les plates-formes, les joueurs devraient pouvoir se déplacer librement dans le monde de Swarm. Les joueurs semblent également devoir continuer à se balancer pour éviter de tomber trop loin.

Le jeu semble vous garder en mouvement et vous obliger à avoir la tête sur un pivot pour éliminer vos ennemis. Dans la bande-annonce, vous pouvez voir les pistolets à joueurs en duel et utiliser une seule arme plus grande qu’un pistolet.

Vous pouvez en savoir plus sur le jeu sur son site Web. Le fondateur de Greensky Games a également posté sur Reddit récemment pour discuter du prochain jeu.