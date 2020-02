Découvrez le prototype de batterie extensible de Stanford

La plupart des montres intelligentes et des accessoires de fitness doivent être conçus d’une certaine manière car ils doivent contenir une batterie rigide. Cependant, une équipe de Stanford a une bonne idée de la façon de résoudre ce problème: et si vous aviez une batterie extensible qui pourrait bouger avec votre corps?

Comme cela a été montré pour la première fois sur le site d’ingénierie de Stanford, le prototype de batterie extensible peut se déplacer, se plier et s’étirer de toutes les manières. Pendant ce temps, le courant créé par la batterie n’est pas affecté.

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir comment la batterie (la chose blanche à l’aspect goopy) alimente une petite lumière LED. Notez que lorsque la personne s’étire et déplace la batterie, la lumière ne scintille pas autant.

L’équipe de Stanford a créé ce prototype basé sur une technologie antérieure. Dans de nombreuses batteries au lithium-ion (comme celle de votre smartphone), il existe un gel polymère qui déplace les ions négatifs vers le pôle positif de la batterie, ce qui crée de l’énergie. L’équipe de Stanford a trouvé un moyen de transformer ce polymère liquide en un matériau plus solide, que vous voyez dans la vidéo.

Non seulement cela rend la batterie plus facile à manipuler et moins sujette aux fuites, mais cela réduit également le risque d’incendie de la batterie.

Comme on pouvait s’y attendre, ce prototype n’est pas du tout prêt pour tout type d’application commerciale. À l’heure actuelle, il stocke environ la moitié de l’énergie, once pour once, comme une batterie Li-ion «normale». Cependant, l’équipe travaille dur, rendant la batterie plus solide, capable de contenir plus d’énergie et plus grande.

Si cette batterie extensible devient un produit commercial, elle pourrait radicalement changer la façon dont la technologie portable est conçue. Imaginez un portable qui s’enroule autour de votre poignet de manière cohérente, plutôt qu’une bande avec un grand châssis saillant tenant un écran et la batterie. Cela nous semble agréable!

