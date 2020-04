‘Defending Jacob’ et ‘Beastie Boys Story’ maintenant disponibles sur Apple TV +

Les trois premiers épisodes de la dernière série d’Apple TV +, «Defending Jacob», sont disponibles dès aujourd’hui dans l’application «Apple TV» sur iPhone, iPad, Mac, «Apple TV» et certains téléviseurs intelligents.

L’émission, basée sur le roman du même nom de William Landay, suit un procureur du district enquêtant sur le meurtre du camarade de classe de son fils lorsque celui-ci est impliqué dans le crime.

“Defending Jacob” met en vedette Chris Evans, connu pour son rôle principal dans les films “Captain America”, et Michelle Dockery, “connu pour” Downton Abbey. “Jaeden Martell, connu pour” Knives Out “et” It Chapter Two “et JK Simmons, connu pour “Oz” et “Counterpart”, sont également des personnages principaux.

«Defending Jacob» rejoint plusieurs autres séries dramatiques sur «Apple TV» +, y compris les drames policiers «Truth Be Told» et «Home Before Dark».

Avec “Defending Jacob”, Apple a également publié aujourd’hui “Beastie Boys Story”, un documentaire de Spike Jonze sur les Beastie Boys.

Le film a été décrit comme une expérience documentaire en direct qui suit l’histoire, l’héritage et l’histoire personnelle des Beastie Boys. Il est basé sur le “Beastie Boys Book”, qui a été publié en octobre 2018, et il présente les membres du groupe Mike Diamond et Adam Horovitz discutant de leur longue amitié et de leur gloire.

Apple avait initialement prévu de sortir “Beastie Boys Story” dans les salles avant ses débuts sur ‌Apple TV‌ +, mais avec la fermeture des salles, le documentaire obtient une sortie directe sur ‌Apple TV‌ +.

«Beastie Boys Story», «Defending Jacob» et d’autres émissions et films ‌Apple TV‌ + peuvent être regardés avec un abonnement ‌Apple TV‌ +, au prix de 4,99 $ par mois pour un maximum de six membres de la famille.

Apple continue d’offrir une promotion qui offre une année gratuite de «Apple TV» + aux clients qui achètent un nouveau «iPhone», «iPad», Mac ou «Apple TV», et de nombreuses personnes ont actuellement des abonnements gratuits au service pendant qu’Apple travaille à développer son contenu. catalogue.

Mise à jour: Apple a également publié une nouvelle émission télévisée pour enfants intitulée “Helpsters Help You”, une retombée de l’émission originale “Helpsters”.

.