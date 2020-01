Demande de fonctionnalités: un «mode basse consommation» pour macOS pour prolonger la durée de vie de la batterie du MacBook

Plus tôt dans la journée, nous avons fait état de preuves dans la dernière version bêta de macOS 10.15.3 qui suggèrent qu’Apple travaille sur une fonctionnalité «Mode Pro» pour augmenter les performances sur les Mac portables. Cette fonctionnalité augmenterait essentiellement les performances de votre Mac au prix de choses comme la durée de vie de la batterie et le bruit du ventilateur.

Bien que j’aimerais voir cette fonctionnalité venir sur macOS, quelque chose que j’aimerais aussi voir en tandem avec elle est un mode basse consommation, axé sur l’extension de la durée de vie de la batterie du MacBook.

Thermostat Ecobee HomeKit

Mode macOS Pro

Selon les chaînes . trouvées dans macOS Catalina 10.15.3, le mode Pro serait un nouveau paramètre qui peut être activé et désactivé par les utilisateurs. Les chaînes que nous avons trouvées expliquent que «les applications peuvent s’exécuter plus rapidement, mais la durée de vie de la batterie peut diminuer et le bruit du ventilateur peut augmenter» lorsque le mode Pro est activé.

D’après ce que nous savons maintenant, le mode Pro concerne le système de gestion de l’alimentation macOS et permettrait d’ignorer certaines des restrictions qu’Apple met en place par défaut pour réduire la consommation d’énergie et prolonger la durée de vie de la batterie. Le mode Pro ne déverrouillera pas une certaine puissance cachée de votre MacBook, mais supprimera plutôt les restrictions qui limitent parfois les performances pour préserver l’autonomie de la batterie.

En raison de la façon dont il va de pair avec la durée de vie de la batterie et la gestion de l’alimentation, le mode Pro ne serait apparemment disponible que sur MacBook. Si un utilisateur activait le mode Pro, il réduirait considérablement la durée de vie de la batterie de son MacBook, mais obtiendrait une amélioration temporaire des performances. Ce n’est pas vraiment possible sur un Mac de bureau.

Pour moi, le mode Pro serait utile, mais j’ai rarement l’impression d’avoir atteint les limites de mon MacBook Pro 16 pouces en termes de puissance. Une chose que j’aimerais, c’est une option pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Mode basse consommation macOS

L’une des principales fonctionnalités d’iOS est le mode basse consommation, qui est conçu pour réduire la quantité d’énergie que votre iPhone utilise lorsque la batterie est faible. Cela signifie que l’activité en arrière-plan est temporairement réduite, comme les téléchargements et la récupération du courrier. iCloud Photos est temporairement mis en pause tandis que «Hey Siri» est également désactivé.

Le mode basse consommation peut faire une différence significative en termes de durée de vie de la batterie de l’iPhone. Certaines personnes choisissent de l’activer dès que leur iPhone tombe en dessous de 80% – surtout si elles savent qu’elles ont une longue journée devant elles. D’autres personnes attendent que leur iPhone tombe en dessous de 20% pour activer le mode basse consommation. Je tombe généralement dans ce dernier groupe.

Sur macOS, il n’y a pas de bascule de ce mode basse consommation. Il existe des mesures que vous pouvez prendre pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre Mac, telles que la fermeture d’applications gourmandes en énergie, mais vous ne trouverez pas de manière native de tout faire en un seul clic, ni de prise en charge native pour contrôler des choses comme le traitement et la puissance graphique .

Dans sa forme la plus basique, le mode Low Power pour macOS fonctionnerait comme le mode Low Power sur iOS: réduire la luminosité de l’écran, ajuster les paramètres de gradation automatique et empêcher les téléchargements en arrière-plan et les mises à jour logicielles. Sur macOS, cependant, un mode basse consommation pourrait aller encore plus loin.

Par exemple, le mode basse consommation sur le Mac peut exploiter le moniteur d’activité pour voir quelles applications utilisent le plus d’énergie et fournir à l’utilisateur des suggestions sur les applications à fermer pour prolonger la durée de vie de la batterie. Le mode basse consommation peut également désactiver intelligemment les fonctionnalités matérielles lorsqu’elles ne sont pas utilisées, telles que les cartes graphiques et la puissance de traitement.

Je ne suis certainement pas la première personne à expliquer la nécessité du mode basse consommation sur macOS. En 2018, Marco Arment a souligné la nécessité d’une telle fonctionnalité sur son blog. Marco a également effectué des tests à l’aide de deux applications, l’une appelée Turbo Boost Switcher Pro, qui désactive Turbo Boost lorsqu’il fonctionne sur batterie, et Volta, qui vous permet de limiter la puissance du processeur.

[[Mise à jour: Marco a doublé ses appels pour un mode basse consommation aujourd’hui, à la lumière des rumeurs sur le mode Pro. Il note également que Turbo Boost Switcher Pro pourrait bientôt être incompatible avec macOS en raison de son utilisation d’une extension de noyau qui bénéficie de droits acquis dans macOS Catalina.]

Vous pouvez essentiellement reconstituer un mode basse consommation à faire soi-même pour macOS aujourd’hui en utilisant des applications comme Turbo Boost Switcher Pro et en désactivant des fonctionnalités logicielles gourmandes en batterie. Mais il y a une raison pour laquelle le mode basse consommation sur iOS est si populaire, et c’est parce qu’il s’agit d’un paramètre unique que vous pouvez activer en cas de besoin et ignorer lorsque vous n’en avez pas besoin.

Emballer

Un mode basse consommation pourrait bien coexister avec le mode Pro dans macOS. Vous disposez essentiellement de trois options différentes: mode basse consommation, mode standard et mode Pro. Chacun aurait un objectif spécifique: le mode faible consommation prolongerait la durée de vie de la batterie, le mode standard équilibrerait les performances et la durée de vie de la batterie, et le mode Pro jetterait la vie de la batterie par la fenêtre, se concentrant plutôt sur la puissance brute.

Je n’utiliserais pas le mode basse consommation sur Mac tout le temps, ni le mode Pro tout le temps. Mais il y a des cas où je dois pousser mon MacBook Pro à la limite de la durée de vie de sa batterie et de ses performances, et avoir les options ajoutées du mode basse consommation et du mode Pro me permettrait de faire exactement cela.

Seriez-vous intéressé par un mode basse consommation macOS? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: