Démarrez votre maison intelligente avec cette vente d’une journée sur les appareils Amazon Echo et les caméras de sécurité sur Woot

Vous connaissez probablement bien Alexa, même si vous n’avez pas encore ajouté un haut-parleur intelligent à votre maison. Que vous débutiez avec des objets pour la maison intelligente ou que vous souhaitiez avoir accès aux astuces d’Alexa dans plus de pièces, cette vente d’une journée sur les appareils Amazon Echo à Woot est pour vous. Presque tous les appareils sont proposés à l’état neuf, ce qui signifie que la seule chose que vous manquez est de payer le prix fort. L’Echo Show 8 en vente est offert en boîte ouverte, ce qui signifie qu’ils ont une garantie plus courte, bien qu’ils restent inutilisés. La livraison est gratuite si vous utilisez votre compte Amazon Prime, sinon c’est 6 $.

Smarten up

Appareils Amazon Echo

Avec les derniers Echo Dot, Echo Show 8, ainsi que les caméras de sécurité Cloud Cam et Blink XT, cette vente vous permet de plonger vos orteils dans les eaux de la maison intelligente sans vous ruiner. Les articles sont tous neufs ou ouverts.

À partir de 25 $

Peut-être que la meilleure offre de vente est sur le dernier Echo Dot. Le modèle de 3e génération coûte jusqu’à 50 $ chez Amazon, mais n’est plus que de 24,99 $ aujourd’hui chez Woot. Avec l’Echo Dot, vous pouvez contrôler votre équipement de maison intelligente, convertir des mesures, connaître la météo locale, régler des minuteries, diffuser de la musique, etc. Si vous êtes déjà all-in sur le matériel Echo, cela vaut vraiment la peine d’ajouter Alexa à plus de pièces de votre maison avec cette offre. Si vous voulez un appareil Alexa avec un écran, consultez l’offre sur Echo Show 8 d’Amazon qui prend 50 $ de rabais sur son prix régulier. À 79,99 $, c’est un vol bien qu’il vienne avec une garantie Woot de 90 jours plutôt qu’une garantie d’un an d’Amazon en raison de sa boîte ouverte.

La vente comprend également des options de caméras de sécurité comme l’Amazon Cloud Cam. C’est 58% de réduction à seulement 49,99 $, ce qui est le plus bas que nous ayons vu. Cette caméra intérieure a des notifications pour quand elle détecte une activité, un flux vidéo HD 1080p, une vision nocturne, un audio bidirectionnel et bien plus encore. Vous avez accès gratuitement aux dernières 24 heures des clips d’alerte de mouvement et l’application gratuite Cloud Cam envoie des notifications en fonction des paramètres que vous sélectionnez. En outre, l’Amazon Cloud Cam peut désormais répondre à des sons spécifiques, tels que les pleurs d’un bébé ou la rupture du verre. Les systèmes de caméras Blink XT sont également en vente, bien que ceux-ci soient déjà généralement épuisés.

Bien sûr, le système Cloud Cam et Blink XT se connectent à votre système de maison intelligente basé sur Alexa, vous permettant parfaitement d’utiliser vos appareils Echo pour armer ou désarmer les caméras, visualiser la vidéo en direct, utiliser l’audio bidirectionnel, etc.

Assurez-vous de vérifier l’intégralité de la vente sur Woot et d’ajouter quelques appareils intelligents à votre maison moins cher pendant que vous le pouvez. La vente se termine ce soir ou lorsqu’elle est épuisée.

