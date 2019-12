D'énormes offres de jeu iOS de vacances et des baisses de prix sur les applications Mac

L'App Store regorge maintenant de coutures avec des vacances jeu iOS et le prix des applications Mac baisse. Cette période de l'année a tendance à rapporter certains des meilleurs prix de l'année, si ce n'est juste une excellente occasion de remplir votre bibliothèque iOS avec une remise importante. Des offres notables sur les jeux et jeux de rôle Final Enix de Square Enix aux casse-tête gagnants du Jeu de l'année Apple et plus encore, nous avons une liste géante d'offres organisées à la main sous le pli pour vous.

le les offres de jeux iOS pour les fêtes arrivent de plus en plus vite cette année, mais vous trouverez également ci-dessous quelques applications de productivité notables pour vos appareils mobiles et de bureau. Alors que la plupart des titres resteront en vente jusqu'à ce que l'App Store ferme ses portes pour Noël au cours des prochains jours, il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude, et vous ne voudrez pas rester bloqué en payant le prix fort. Que ce soit pour vous occuper pendant vos vacances ou simplement pour préparer votre bibliothèque pour la nouvelle année, c'est maintenant votre chance de faire le plein. Oh et, marquez-vous un carte cadeau App Store à prix réduit d'Amazon pour obtenir des offres encore plus remarquables tant que vous le pouvez.

Offres de jeux iOS pour les fêtes:

iOS Universal: Observateur: 3 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Hyperforma: 1 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Banner Saga 2: 5 $ (Reg. 10 $)

iOS Universal: Génie du démineur: 1 $ (Reg. 2 $)

iOS Universal: Raiders of the North Sea: 7 $ (Reg. 10 $)

iOS Universal: Galaxy Trucker: 2 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Galaxy Trucker Pocket: 3 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Donjon à un pont: 4 $ (Reg. 7 $)

iOS Universal: Sentinelles du multivers: 1 $ (Reg. 7 $)

iOS Universal: Monster RPG 2: 1 $ (Reg. 2 $)

iOS Universal: Stardew Valley: 5 $ (Reg. 8 $)

iOS Universal: Escapists 2: Pocket Breakout: 2 $ (Reg. 7 $)

iOS Universal: Vers 2: Armageddon: 2 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Worms3: 2 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Doggins: 1 $ (Reg. 3 $)

iOS Universal: Abrité: 2 $ (Reg. 4 $)

iOS Universal: Dandara: 4 $ (Reg. 6 $)

iOS Universal: Kathy Rain: 4 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Royaume: Nouvelles terres: 7 $ (Reg. 10 $)

iOS Universal: D&D Lords of Waterdeep: 2 $ (Reg. 7 $)

iOS Universal: Thomas était seul: 2 $ (Rég. 4 $)

iOS Universal: Sentinelles Sidekick: 1 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Battle Chasers: Nightwar: 6 $ (Reg. 10 $)

Vente de jeux iOS Hidden Folks Holiday

Vente de jeux iOS Hidden Folks Holiday

"data-medium-file =" https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/hidden-folks-iOS-sale.jpg?quality=82&strip=all&w=655 "data- large-file = "https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/hidden-folks-iOS-sale.jpg?quality=82&strip=all&w=1000" title = "Vacances annuelles La vente d'applications et de jeux iOS et Mac offre les meilleurs prix de 2019 "class =" aligncenter size-full wp-image-526552 "alt =" Vente de jeux iOS Hidden Folks Holiday "width =" 1000 "height =" 500 "srcset =" https: //9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/hidden-folks-iOS-sale.jpg 2000w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019 /11/hidden-folks-iOS-sale.jpg?resize=155,78 155w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/hidden-folks-iOS-sale. jpg? resize = 655.328 655w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/hidden-folks-iOS-sale.jpg?resize=768,384 768w, https: // 9to5toys. com / wp-content / uploads / sites / 5/2019/11 / hidden-folks-iOS-sale.jpg? resize = 1024,512 1024w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/si tes / 5/2019/11 / hidden-folks-iOS-sale.jpg? resize = 350,175 350w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/hidden-folks-iOS -sale.jpg? resize = 1600,800 1600w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/hidden-folks-iOS-sale.jpg?resize=290,145 290w "tailles = "(largeur max: 1000px) 100vw, 1000px" />

iOS Universal: Gens cachés: 2 $ (Reg. 4 $)

iOS Universal: Hommes costauds en mer: 2 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Banner Saga: 5 $ (Reg. 10 $)

iOS Universal: Ticket pour monter: 3 $ (Reg. 7 $)

iOS Universal: Empire de huit minutes: 3 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Steam: Rails to Riches: 3 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Istanbul: Édition numérique: 5 $ (Reg. 7 $)

iOS Universal: Mysterium: Un jeu d'indices psychiques: 2 $ (Reg. 4 $)

CHRONO TRIGGER vacances jeu iOS vente

CHRONO TRIGGER vacances jeu iOS vente

"data-medium-file =" https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/Chrono-Trigger.jpg?quality=82&strip=all&w=655 "data-large-file = "https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/Chrono-Trigger.jpg?quality=82&strip=all&w=1000" title = "La vente annuelle d'applications et de jeux iOS et Mac pour les vacances offre Meilleurs prix de 2019 "class =" aligncenter size-full wp-image-466204 "alt =" Vente de jeux iOS de vacances CHRONO TRIGGER "width =" 1000 "height =" 500 "srcset =" https://9to5toys.com/wp- content / uploads / sites / 5/2019/04 / Chrono-Trigger.jpg 1596w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/Chrono-Trigger.jpg?resize=155 , 78 155w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/Chrono-Trigger.jpg?resize=655,328 655w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads /sites/5/2019/04/Chrono-Trigger.jpg?resize=768,384 768w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/Chrono-Trigger.jpg?resize= 1024,512 1024w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/Chrono-Trigger.jpg?resize=350,175 350w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/04/Chrono-Trigger.jpg?resize=290,145 290w "tailles =" (largeur max: 1000px) 100vw, 1000px "/ >

iOS Universal: CHRONO TRIGGER (Mise à niveau Ver.): 5 $ (Reg. 10 $) Universel: FINAL FANTASY VI: 7 $ (Règl. 15 $)

iOS Universal: FINAL FANTASY TACTICS: 8 $ (Rég. 16 $)

iOS Universal: Aventures de Mana: 7 $ (Règl. 14 $)

iOS Universal: FINAL FANTASY TACTICS: WotL: 7 $ (Règl. 14 $)

iOS Universal: FINAL FANTASY DIMENSIONS II: 7 $ (Règl. 15 $)

iOS Universal: PROFIL VALKYRIE: LENNETH: 9 $ (Reg. 18 $)

iOS Universal: FTL: Plus rapide que la lumière: 3 $ (Reg. 10 $)

iOS Universal: Spirit Roots: 2 $ (Reg. 4 $)

iOS Universal: SimpleRockets: 1 $ (Reg. 3 $)

iOS Universal: SimpleRockets 2: 3 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: SimplePlanes: 2 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: Conducteur de train: LIBRE (Reg. 3 $)

Le jeu iOS de Holiday Room

Le jeu iOS de Holiday Room

"data-medium-file =" https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/The-Room-Old-Sins-iOS.jpg?quality=82&strip=all&w=655 " data-large-file = "https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/The-Room-Old-Sins-iOS.jpg?quality=82&strip=all&w=1000" title = "La vente des jeux et applications iOS et Mac pour les vacances annuelles offre les meilleurs prix de 2019" class = "aligncenter size-full wp-image-486353" alt = "Le jeu iOS pour les vacances en chambre offre" width = "1000" height = "500" srcset = "https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/The-Room-Old-Sins-iOS.jpg 2000w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads /sites/5/2019/06/The-Room-Old-Sins-iOS.jpg?resize=155,78 155w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/ The-Room-Old-Sins-iOS.jpg? Resize = 655 328 655w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/The-Room-Old-Sins-iOS.jpg ? resize = 768,384 768w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/The-Room-Old-Sins-iOS.jpg?resize=1024,512 1024w, https: / /9to5toys.com/wp-content/uploads/sites /5/2019/06/The-Room-Old-Sins-iOS.jpg?resize=350.175 350w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/The-Room- Old-Sins-iOS.jpg? Resize = 1600,800 1600w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/06/The-Room-Old-Sins-iOS.jpg?resize = 290,145 290w "tailles =" (largeur max: 1000px) 100vw, 1000px "/>

iOS Universal: La chambre: Vieux péchés: 2 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: La chambre deux: 1 $ (Reg. 2 $)

iOS Universal: La chambre trois: 2 $ (Rég. 4 $)

Exécuter Windows sur Mac avec Parallels 15

Exécuter Windows sur Mac avec Parallels 15

"data-medium-file =" https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/Parallels-Desktop-15-running-Windows-on-Mac.jpg?quality=82&strip= all & w = 655 "data-large-file =" https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/Parallels-Desktop-15-running-Windows-on-Mac.jpg?quality = 82 & strip = all & w = 1000 "title =" La vente annuelle d'applications et de jeux iOS et Mac offre les meilleurs prix de 2019 "class =" aligncenter size-full wp-image-521075 "alt =" Exécution de Windows sur Mac avec Parallels 15 "width = "1000" height = "500" srcset = "https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/Parallels-Desktop-15-running-Windows-on-Mac.jpg 1780w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/Parallels-Desktop-15-running-Windows-on-Mac.jpg?resize=155,78 155w, https: // 9to5toys .com / wp-content / uploads / sites / 5/2019/10 / Parallels-Desktop-15-running-Windows-on-Mac.jpg? resize = 655 328 655w, https://9to5toys.com/wp-content/ uploads / sites / 5/2019/10 / Parallels-Desktop-15-running-Windows-on-Mac.jpg? resize = 768,384 768w, https: // 9 to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/10/Parallels-Desktop-15-running-Windows-on-Mac.jpg?resize=1024,512 1024w, https://9to5toys.com/wp -content / uploads / sites / 5/2019/10 / Parallels-Desktop-15-running-Windows-on-Mac.jpg? resize = 350,175 350w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/ 5/2019 / 10 / Parallels-Desktop-15-running-Windows-on-Mac.jpg? Resize = 1600,800 1600w, https://9to5toys.com/wp-content/uploads/sites/5/2019/10 /Parallels-Desktop-15-running-Windows-on-Mac.jpg?resize=290,145 290w "tailles =" (largeur max: 1000px) 100vw, 1000px "/>

Offres sur les applications iOS / Mac pour les fêtes:

Mac: Applications de bureau à distance Parallels à partir de $ 72

Mac: VMware prend réduction de 20 ses applications de bureau virtuel pro populaires

Mac: Disk Clean Pro: 1 $ (Reg. 5 $)

Mac: Tweak et Tuneup: 1 $ (Reg. 4 $)

iPad: Cubasis 2: 24 $ (Reg. 50 $)

iOS Universal: Lecteur de téléphone: Synchronisation du stockage de fichiers: LIBRE (Reg. 2 $)

iOS Universal: IQ Test Pro Edition: LIBRE (Reg. 3 $)

iOS Universal: MovieSpirit – Movie Maker Pro: LIBRE (Reg. 10 $)

iOS Universal: Jotify: LIBRE (Reg. 1 $)

iOS Universal: DayGram – Journal d'une ligne par jour: 1 $ (Reg. 2 $)

iOS Universal: iColorama S: 4 $ (Reg. 5 $)

iOS Universal: 30 jours entiers: 2 $ (Reg. 3 $)

iOS Universal: Ancrage pointeur boussole GPS: 2 $ (Rég. 4 $)

iOS Universal: Threema: 1 $ (Reg. 3 $)

iOS Universal: Luminos: $ 25 (Reg. 30 $)

iOS Universal: Créateur d'animation: 1 $ (Reg. 2 $)

iOS Universal: F3ATHER FW19: 10 $ (Règl. 25 $)

