Déplacer le Mac vers ARM

Les spéculations sur la transition d’Apple d’une partie ou de la totalité de sa gamme d’ordinateurs Mac d’Intel vers Arm sont à nouveau très chaudes. J’ai déjà tout écrit sur la façon dont la célèbre keynote de Steve Jobs annonçant la précédente transition PowerPC vers Intel pourrait être rejouée presque note par note pour une transition Intel vers ARM. Donc, maintenant je veux aborder ce qui se passe ensuite: la transition elle-même.

MacBooks

Il y a une décennie et demie, Intel fabriquait déjà des puces x86 pour tout, des ordinateurs portables aux ordinateurs de bureau en passant par les stations de travail. En d’autres termes, tout ce dont Apple avait besoin.

En ce moment, publiquement, Apple ne fabrique que des puces ARM personnalisées pour tablettes, téléphones et appareils encore moins puissants.

Bien sûr, ces puces de tablettes ultra-mobiles sont, comme on dit, des screamers et, en termes d’efficacité énergétique, mettent tout dans la même classe pour une honte désolée, y compris et surtout Intel. Mais ce sont toujours des puces ultra-mobiles. Donc, en l’état, ils pourraient probablement alimenter un nouveau MacBook ou MacBook Air vraiment, vraiment bien. Avec des performances incroyablement rapides, tirant pleinement parti des moteurs neuronaux, des blocs de codage / décodage, des accélérateurs, des enclaves sécurisées, et tout cela, ainsi que de la durée de vie de la batterie phénoménale.

Même chose pour un Mac nano, ou tout ce qu’Apple appellerait la boîte qui allierait les meilleures caractéristiques de l’Apple TV et du Mac mini.

En fait, cette histoire se raconte si bien qu’il n’est pas difficile d’imaginer qu’Apple renonce à toute boîte de développeur maladroite, comme lors de la transition Intel, et annonce simplement un SDK Mac ARM que les développeurs peuvent exécuter sur les iPads Pro ou Apple TV existants pour que leurs applications soient portées avec beaucoup moins de bruit et une disponibilité beaucoup plus élevée.

Les MacBooks évitent également beaucoup de problèmes de transition logicielle, car la plupart des personnes qui les achètent ne le font pas pour exécuter DaVinci Resolve ou Adobe After Effects, Pro Tools ou Maya.

Office était l’un des plus gros problèmes à l’époque, mais maintenant Microsoft est occupé à travailler sur Windows 10 X – 10 10? – et sa propre transition ARM, et il y a Office Online, et GSuite, et, diable, Apple a annoncé iWork for ARM avec l’iPad d’origine en 2010. Office pour iPad existe également depuis des années déjà, de même qu’une douzaine de boulangers Les applications Adobe, et tant d’applications indépendantes qui font un usage si incroyable des Core et Kits d’Apple et de Metal qui, avec Catalyst maintenant et SwiftUI bientôt, pourraient rendre plus qu’assez d’outils disponibles pour quiconque utilisant un Mac ARM ultra-mobile à l’avenir.

D’autant plus qu’Apple a tué durement des applications Mac 32 bits cette année, ce qui a considérablement réduit ce qui devrait être porté, et encore moins émulé.

MacBook Pro et iMac

Le MacBook Pro et l’iMac sont plus intéressants. Ici, les gens ne voudraient pas seulement avoir besoin de leur Xcode et Final Cut Pro, ainsi que de toutes les applications professionnelles.

Johnny Srouji et l’organisation des technologies de plate-forme d’Apple pourraient avoir des conceptions et une architecture déjà toutes définies pour le niveau de silicium nécessaire pour les prendre en charge.

Les applications Pro d’Apple en interne pourraient être terminées et prêtes à être lancées au lancement. D’autres, comme Adobe, peuvent prendre plus de temps et / ou d’émulation.

Apple pourrait simplement inverser le tableau sur le statu quo actuel: au lieu de Core i7 ou i9 avec un coprocesseur T2, ils pourraient avoir un T7 ou T9 avec Intel obsolète jusqu’au logement de coprocesseur. Mais, à moins qu’un calendrier d’élimination strict ne soit annoncé à l’avance, cela pourrait rendre la compatibilité plus rapide, mais la transition prend plus de temps.

Regardez ce qui s’est passé avec la transition de 32 à 64 bits qui a duré des décennies.

Ensuite, il y a la question du GPU. Apple fabrique déjà ses propres cœurs graphiques pour mobile, et les Mac modernes gèrent déjà la répartition entre les processeurs Intel, les co-processeurs ARM pour des choses comme H.265 et le GPU AMD. Je suppose qu’ils fonctionneraient aussi bien avec Intel rétrogradé ou supprimé de cette chaîne. D’autant plus que, contrairement à Nvidia, AMD est heureux de laisser Apple travailler jusqu’au métal… et avec le Metal. Actuellement, le framework Metal 2, en tant que couche d’abstraction, rend le traitement moins un tas de silicium séparé et plus un ensemble unifié de ressources à cibler tâche par tâche.

Les Mac Pro et iMac Pro sont bien sûr les plus intéressants. Apple vient de sortir le tout nouveau Mac Pro. Et, parce qu’il est si modulaire, il pourrait facilement durer une décennie. Cela signifie que le poste de travail pourrait avoir à la fois les plus grands défis mais la pression la moins immédiate.

Encore une fois, l’équipe de Johnny Srouji pourrait très bien avoir des lames basées sur ARM multicœurs massivement prêtes et chomping aux bits littéraux. Et, compte tenu de la modularité du Mac Pro avec tout, de la façon dont il gère les GPU aux cartes d’accélération personnalisées comme Afterburner, Apple pourrait à nouveau inverser les choses et proposer x86 sur une carte. Tant que quelqu’un en a besoin.

Ils ont également travaillé autour de leurs caprices avec Nvidia en obtenant de plus en plus de fabricants d’applications haut de gamme à porter sur AMD pour Mac Pro, donc peut-être même qu’une transition de station de travail ne prendra pas aussi longtemps ou sera aussi douloureuse qu’elle aurait pu autrement. été.

Oui, Apple a complètement mal géré le Mac de 2015 à 2018, a pris trop de mauvais tours et a sacrifié trop de ressources pour des produits plus populaires. Mais il est également juste de dire que de nombreux produits livrés ont été retardés, contraints et compromis bien au-delà de la raison par les années et les années de feuilles de route de la mission d’Intel, le fait de ne pas mourir de rétrécir, de repousser la mise en œuvre des fonctionnalités et de faire autrement le contraire de pourquoi Apple est passé à eux pour commencer.

Et c’est ce que la transition ARM corrigera – en donnant à Apple la seule chose qui lui manquait sur le Mac, la même chose qui a fait son succès avec iPhone et iPad – le contrôle de son propre destin de silicium.

