Déploiement d’Android 10: quelle marque de téléphone était la plus rapide?

Chaque année, nous obtenons une nouvelle version d’Android. En 2019, cette version était Android 10, la première mise à jour du système d’exploitation sans nom officiel de «friandise». Après le déploiement d’Android 10, les noms des desserts seront supprimés avec uniquement des chiffres.

Si vous avez acheté un téléphone avant la date de lancement stable d’Android 10 (3 septembre 2019), vous pourriez être admissible à une mise à niveau logicielle. Cependant, selon la société qui a fabriqué votre smartphone et son modèle, vous pouvez ou non l’avoir reçu.

Si vous êtes l’un des malchanceux qui ne verra pas Android 10 sur votre téléphone, vous voudrez peut-être acheter votre prochain smartphone auprès d’une entreprise qui met à jour ses téléphones rapidement et fréquemment. Pour vous aider, nous avons classé les dix premiers OEM Android ci-dessous avec un résumé rapide du temps qu’il a fallu à chacun pour démarrer son propre déploiement d’Android 10. Théoriquement, ces entreprises devraient être tout aussi rapides (sinon plus rapides) à déployer Android 11.

Avant de nous lancer, cependant, voici quelques notes IMPORTANTES:

Cet article est basé sur des informations trouvées dans notre tracker de mise à jour Android 10. Vous pouvez y trouver tous les liens pertinents. Nous avons classé les OEM uniquement en fonction de leur vitesse. Gardez à l’esprit, cependant, que la vitesse n’est pas tout (consultez la section OnePlus, par exemple) .Les mises à jour se déroulent à différents moments dans différentes régions pour différentes personnes, alors affichez les dates ci-dessous à titre d’estimation.Nous n’avons pas inclus les téléphones Google car ils sont le point de départ des mises à jour Android; c’est l’OEM le plus rapide par défaut. Si vous voulez simplement un téléphone dont la mise à jour est garantie rapidement, un Google Pixel est ce que vous voulez!

Assurez-vous également de consulter nos précédents rassemblements de déploiement Android pour Android Pie, Oreo et Nougat pour voir quels OEM s’améliorent et lesquels perdent du terrain.

1. Essentiel

Premier (s) appareil (s) avec Android 10 stable: Téléphone essentielDate du premier déploiement stable: 3 septembre 2019Jours écoulés depuis le lancement officiel du système d’exploitation: 0

La bonne nouvelle en ce qui concerne Essential est que, en dehors de Google, aucune entreprise n’a été plus rapide à fournir des mises à jour Android. C’est absolument le cas en ce qui concerne le déploiement d’Android 10, car le téléphone essentiel l’a obtenu le premier jour, le même jour que les appareils Google Pixel.

La mauvaise nouvelle est qu’Essential n’est plus. À l’avenir, le seul et unique smartphone de la marque ne recevra plus du tout de mises à jour officielles, y compris les mises à niveau du système d’exploitation. En d’autres termes, l’année prochaine, une autre entreprise occupera cette première position.

2. Redmi

Premier (s) appareil (s) avec Android 10 stable: Redmi K20 Pro (Chine uniquement)Date du premier déploiement stable: 3 septembre 2019Jours écoulés depuis le lancement officiel du système d’exploitation: 0

Redmi – qui est maintenant sa propre sous-marque au lieu d’être connecté directement à Xiaomi – a obtenu une place de deuxième place sur cette liste avec sa mise à jour incroyablement rapide du Redmi K20 Pro. Cependant, il n’a pas obtenu la première place car cette mise à jour n’a atterri que sur les variantes chinoises de l’appareil.

Ce n’est que le 24 septembre 2019 qu’Android 10 atterrira sur des unités K20 Pro dans un autre pays, en particulier l’Inde. Si seulement nous jugions Redmi sur le fait qu’il serait en fait arrivé en troisième position derrière OnePlus, mais nous lui avons rendu hommage pour nous avoir tous surpris avec une annonce du jour du lancement, même si c’était dans un pays où les services Google n’existent pas. Quoi qu’il en soit, Redmi prouve qu’il prend les mises à jour Android très au sérieux!

3. OnePlus

Premier (s) appareil (s) avec Android 10 stable: OnePlus 7 et 7 ProDate du premier déploiement stable: 21 septembre 2019Jours écoulés depuis le lancement officiel du système d’exploitation: 18

L’une des principales raisons pour lesquelles les fans de OnePlus sont si fous de la marque est le bilan de l’entreprise en matière de mises à jour. OnePlus n’a certainement pas déçu lorsqu’il a déployé Android 10 sur OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro 18 jours seulement après que la version stable du système d’exploitation est devenue officielle. Cela a battu le record précédent de l’entreprise de 46 jours pour Android 9 Pie.

Cependant, la vitesse n’est pas tout. Malheureusement, le déploiement initial d’Android 10 a été en proie à des problèmes et la société a finalement cessé de distribuer la mise à jour pendant un certain temps. Pour cette raison, le déploiement d’Android 11 pourrait en fait prendre plus de temps que cette année, car la société ne voudra probablement pas répéter les mêmes erreurs.

4. HMD Global (Nokia)

Premier (s) appareil (s) avec Android 10 stable: Nokia 8.1Date du premier déploiement stable: 9 octobre 2019Jours écoulés depuis le lancement officiel du système d’exploitation: 36

La plupart des smartphones de marque Nokia de HMD Global utilisent une version d’Android – Android One ou Android Go – qui est très proche du stock. En tant que tel, il n’est pas surprenant que les téléphones Nokia soient généralement parmi les premiers à voir les nouvelles mises à jour Android, comme nous l’avons vu avec le déploiement d’Android 10.

Le premier appareil de marque Nokia à avoir Android 10 était le Nokia 8.1, l’un des nombreux médiums de HMD. Le seul produit phare de la société, le Nokia 9 PureView, n’a pas reçu la dernière version du système d’exploitation jusqu’au 5 décembre 2019. À partir de maintenant, même les smartphones Nokia à budget limité de 2019 devraient exécuter Android 10.

5. Asus

Premier (s) appareil (s) avec Android 10 stable: Asus Zenfone 6Date du premier déploiement stable: 5 novembre 2019Jours écoulés depuis le lancement officiel du système d’exploitation: 63

Asus nous a vraiment surpris en 2019 en lançant l’un des appareils les plus excitants de l’année: l’Asus Zenfone 6, qui dispose d’une caméra arrière basculante unique. Il nous a ensuite doublement surpris de sortir Android 10 du Zenfone 6 en un peu plus de deux mois.

Peu de temps après, le déploiement d’Android 10 de la société a frappé l’Asus Zenfone 5Z. Malheureusement, il a fallu beaucoup de temps à Asus pour obtenir la dernière version d’Android sur le ROG Phone 2 – cette mise à jour n’est arrivée qu’en mars 2020. Cela montre que ce n’est pas parce qu’une entreprise réussit à obtenir des mises à jour de certains ses appareils ne signifie pas qu’il va les obtenir à tous en temps opportun.

6. Xiaomi

Premier (s) appareil (s) avec Android 10 stable: Xiaomi Mi 9Date du premier déploiement stable: 5 novembre 2019Jours écoulés depuis le lancement officiel du système d’exploitation: 63

Y a-t-il une entreprise plus confuse que Xiaomi? Le premier appareil de marque Xiaomi à voir Android 10 a été le Xiaomi Mi 9. Cette mise à jour a été masquée avec MIUI 11. Cependant, d’autres téléphones ont vu des mises à jour de MIUI 11 avant cela, mais MIUI 11 a été skinné sur Android 9 Pie.

Pour rendre les choses plus confuses, même certains des produits Android One de Xiaomi – qui devraient, en théorie, obtenir les mises à jour Android les plus rapides – n’ont vu la mise à jour que jusqu’en 2020. Cela sans même mentionner le favori phare de la tuerie, le Pocophone F1, qui n’a pu profiter des plaisirs d’Android 10 qu’en mars 2020. En tant que tel, même si Xiaomi a égalé avec Asus pendant le nombre de jours avant un déploiement stable d’Android 10, nous le faisons tomber d’un cran simplement pour la confusion incroyable de sa gamme est.

7. Huawei

Premier (s) appareil (s) avec Android 10 stable: Huawei P30 et P30 ProDate du premier déploiement stable: 14 novembre 2019Jours écoulés depuis le lancement officiel du système d’exploitation: 72

2019 n’a pas été la meilleure année pour Huawei. En mai, la société a été placée sur la soi-disant liste d’entités par le gouvernement américain, lui interdisant effectivement de travailler avec des sociétés basées aux États-Unis, y compris Google. Cela signifie que les appareils lancés après mai 2019 n’ont accès à aucun service Google.

Heureusement, les appareils phares Huawei P30 et P30 Pro 2019 ont été lancés avant l’interdiction, ils continueront donc d’avoir accès aux services Google. Ils ont également vu Android 10 en un rien de temps, avec seulement deux mois d’attente à partir du moment où le système d’exploitation est devenu stable. Les autres appareils Huawei devraient voir Android 10 (s’ils ne l’ont pas déjà fait), car les mises à jour Android ne sont pas directement liées à Google. Cependant, à quoi sert la dernière version d’Android si vous ne pouvez même pas télécharger Google Maps depuis le Play Store?

8. Honneur

Premier (s) appareil (s) avec Android 10 stable: Honor 20, Honor 20 Pro et Honor View 20Date du premier déploiement stable: 16 novembre 2019Jours écoulés depuis le lancement officiel du système d’exploitation: 74

Étant donné que Honor est une sous-marque de Huawei, il ne faut pas s’étonner que le premier soit si proche de ce dernier sur cette liste. Les Honor 20, 20 Pro et View 20 ont tous reçu Android 10 quelques jours seulement après que Huawei a commencé à déployer la dernière version du système d’exploitation sur sa série phare P30.

Honor, cependant, est également affecté par la présence de Huawei sur la liste des entités du gouvernement américain. Alors que certains téléphones Honor plus anciens verront probablement Android 11, les services Google ne seront pas inclus sur les nouveaux appareils jusqu’à ce que les États-Unis concluent un accord avec Huawei. À ce stade, quand cela pourrait être le cas de tout le monde.

9. Samsung

Premier (s) appareil (s) avec Android 10 stable: Samsung Galaxy S10, S10 Plus et S10eDate du premier déploiement stable: 28 novembre 2019Jours écoulés depuis le lancement officiel du système d’exploitation: 86

Au cours des dernières années, Samsung a été assez pauvre pour publier les mises à jour Android en temps opportun. Cela a été un gros problème pour les fans de Samsung, car les téléphones phares de l’entreprise sont assez chers, vous pensez donc que l’entreprise serait l’une des plus rapides pour les mises à jour. Cependant, au cours de la dernière année, l’entreprise s’est beaucoup améliorée.

À titre d’exemple, pour le déploiement d’Android 10, Samsung a sorti sa première version stable le 28 novembre 2019, soit près de deux mois plus vite que son déploiement Pie de fin 2018. Accordé, Android 10 n’a touché que les appareils de la famille Samsung Galaxy S10 en Allemagne à l’heure, mais seulement deux semaines plus tard, c’était ici aux États-Unis. À l’heure actuelle, à peu près tout le monde avec un appareil Galaxy S ou Galaxy Note à partir de 2018 devrait avoir Android 10, ce qui est un signe que Samsung change vraiment ses habitudes.

10. LG

Premier (s) appareil (s) avec Android 10 stable: LG G8 ThinQ (Corée uniquement)Date du premier déploiement stable: 2 décembre 2019Jours écoulés depuis le lancement officiel du système d’exploitation: 90

Honnêtement, il est difficile de classer correctement LG sur cette liste. Techniquement, la société a commencé son déploiement Android 10 avec le LG G8 ThinQ le 2 décembre 2019, mais ce n’était que pour les versions sud-coréennes du téléphone. Ce n’est que le 20 janvier 2020 que la mise à jour commencera à frapper les variantes du G8 ici aux États-Unis et ailleurs.

Même maintenant, il existe encore de nombreux téléphones LG de premier plan sans Android 10, notamment le LG G8X, le LG V40 et le LG G7. Cependant, LG réussit toujours mieux dans les mises à jour que certains des autres OEM dans la section suivante, il a donc gagné sa place sur cette liste – même s’il est en bas.

Attendez, qu’en est-il des autres OEM?

Sur n’importe quelle liste des dix premiers, il ne peut y avoir que dix gagnants. En tant que tel, il existe de nombreux OEM qui n’apparaissent pas en haut. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne déploient pas Android 10 dans une certaine mesure!

Par exemple, Sony a lancé Android 10 sur le Xperia 1 et le Xperia 5 le 5 décembre 2019, seulement trois jours après que LG se soit introduit avec la mise à jour des variantes coréennes du LG G8 ThinQ. Il s’agit d’une chute assez importante de la grâce, étant donné que Sony est arrivé troisième dans notre rafle de tarte l’année dernière.

Pour aggraver les choses, cependant, Sony n’a même pas annoncer quand il mettrait Android 10 sur ses combinés jusqu’au 15 novembre 2019, des mois après que des sociétés telles que OnePlus et HMD Global aient commencé à pousser la mise à jour.

De même pour Realme, qui n’a sorti sa première mise à jour Android 10 qu’à la fin janvier 2020. Il n’a dévoilé ses plans de mise à jour que le 26 novembre 2019.

Motorola a également poussé Android 10 sur certains de ses combinés en 2019 – mais uniquement sur ceux qui sont dans le programme Android One. Ce ne serait que fin janvier de cette année que Motorola publierait une mise à jour non Android One, et même alors, ce n’était que pour les téléphones au Brésil.

ZTE a également mis à jour l’un de ses téléphones vers Android 10: le ZTE Axon 10 Pro. Cependant, cela n’a commencé qu’en janvier 2020, et ici aux États-Unis, vous ne pouviez même pas l’obtenir via un OTA – vous deviez le charger manuellement. Aïe, ZTE.

Enfin, nous avons pauvres Oppo et Vivo. Bien qu’Oppo soit l’un des plus grands OEM de smartphones au monde, aucun de ses appareils n’a été mis à niveau vers Android 10. Il y a eu beaucoup de tests bêta et certains lancements stables sont prévus pour mars 2020, mais c’est une très mauvaise performance pour un tel grand OEM.

De même pour Vivo, qui n’a pas encore poussé de mise à niveau Android 10 vers aucun de ses appareils. Il a révélé son calendrier de mise à jour très tard (en décembre 2019) mais a ensuite reporté ces plans en raison du coronavirus. Il n’a ensuite annoncé son calendrier révisé de test bêta qu’il y a quelques jours. Sérieusement.

C’est tout ce que nous avons pour le résumé du déploiement d’Android 10. Vous voulez en savoir plus sur la prochaine version d’Android, simplement appelée Android 11? Consultez nos autres articles ci-dessous!

