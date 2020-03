Depuis le 30 avril, toutes les applications soumises sur l’App Store doivent utiliser le SDK iOS 13 ou une version ultérieure

Apple a informé aujourd’hui les développeurs qu’à compter du 30 avril 2020, toutes les applications iPhone et iPad soumises à l’App Store doivent être construites avec iOS et iPadOS 13 SDK ou version ultérieure.

Apple avait précédemment déclaré aux développeurs que les SDK iOS et ‌iPadOS‌ 13 seraient requis en avril, mais n’a pas donné de date précise.

iOS 13 fonctionne désormais sur 77% de tous les appareils iOS introduits au cours des quatre dernières années dans le monde. Offrez une expérience utilisateur exceptionnelle en intégrant de manière transparente le mode sombre, connectez-vous avec Apple et les dernières avancées dans ARKit 3, Core ML 3 et Siri. À partir du 30 avril 2020, toutes les applications ‌iPhone‌ soumises à l’‌App Store‌ doivent être construites avec le SDK ‌iOS 13‌ ou version ultérieure.

Profitez des fonctionnalités Xcode telles que les storyboards (y compris les storyboards de lancement), la mise en page automatique et SwiftUI, pour vous assurer que les éléments d’interface et les mises en page de votre application s’adaptent automatiquement à l’affichage de tous les modèles d’iPhone, indépendamment de la taille ou du rapport d’aspect. À partir du 30 avril 2020, toutes les applications soumises à l’‌App Store‌ doivent utiliser un storyboard Xcode pour fournir l’écran de lancement de l’application et toutes les applications ‌iPhone‌ doivent prendre en charge tous les écrans ‌iPhone‌.

Apple indique également qu’à partir du 30 avril, toutes les applications doivent utiliser un storyboard Xcode pour fournir l’écran de lancement. Toutes les applications ‌iPhone‌ doivent prendre en charge tous les écrans ‌iPhone‌ et toutes les applications ‌iPad‌ doivent prendre en charge tous les écrans ‌iPad‌. .