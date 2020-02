Depuis le bureau de l’éditeur: déballage du Galaxy Z Flip et du Galaxy S20

Source: Andrew Martonik / Android Central

Samsung Unpacked est venu et a disparu, et bien qu’il ne reste plus grand-chose dans le département des surprises pour la série Galaxy S20, je suis heureux que les appareils soient officiels et sortis et nous pouvons enfin en parler. Je sais que Mirror Purple sur le Z Flip est si beau – nous y arriverons dans une minute – mais les couleurs Cloud Pink et Cloud Blue de cette année ne sont-elles pas si jolies?! Et je suis personnellement excité parce que, espérons-le, cela ne sera pas un miroir complet lors de la photographie. Je veux dire, l’Aura Blue du Note 10 était magnifique, mais le fait de photographier cette vitre arrière semblable à un miroir dans des revues de cas claires était un exercice de réfraction angulaire, de mauvaise orientation et de magie photo droite.

Source: Android Central

Maintenant que le S20 Ultra utilisera également les règles étrangement spécifiques du Note 10 pour la charge de 45 W, peut-être cette année, nous aurons enfin des chargeurs tiers fiables, car je ne pense pas que je puisse prendre encore six mois de chargeurs qui disent ils fonctionnent mais ne fonctionnent pas vraiment. Et cela va avoir beaucoup plus d’importance sur le S20 Ultra car sa batterie est plus grande de 1500 mAh, alors s’il vous plaît, fabricants d’accessoires, ne me laissez pas tomber!

Les caméras des S20 + et S20 Ultra ont l’air si amusantes, mais j’opte toujours pour le S20 ordinaire parce que c’est le seul qui se sent de taille raisonnable dans mes petites mains féminines. En outre, le S20 régulier sera toujours une mise à niveau significative de l’appareil photo par rapport au S10 et je deviendrai complètement fou avec cet appareil photo partout dans Walt Disney World.

Le Samsung Galaxy Z Flip est sorti et disponible à l’achat en ce moment, ce qui a peut-être été la plus grande surprise de Samsung Unpacked mardi. Vous ne pouvez pas précommander un Galaxy S20 pendant encore deux semaines, mais vous pouvez avoir cette belle finition Mirror Purple entre vos mains en ce moment. La seule raison pour laquelle je n’en ai pas en main en ce moment, c’est que je ne peux pas justifier l’achat de deux téléphones en un mois et que j’obtiens un Galaxy S20 pour pouvoir essayer tous les cas.

Le Z Flip est le pliable le plus prometteur que nous ayons vu jusqu’à présent et est la première version qui semble pouvoir fonctionner comme un téléphone de tous les jours pour les utilisateurs de tous les jours, et il est étonnant que nous soyons arrivés aussi loin en moins d’un an. Je veux jouer avec un, mais d’ici là, j’essaierai de traquer les cas pour protéger ce nouveau téléphone passionnant. Oui, même s’il s’agit d’un pliable, vous devez protéger votre téléphone à 1400 $!

Source: Andrew Martonik / Android Central

Après plus d’une semaine de volonté ou non, MWC est éteint. Cela jette une clé dans les plans de dizaines d’entreprises – et bien sûr, des centaines de journalistes, de passionnés et de gens de l’industrie qui étaient tous prêts à s’imprégner d’un voyage aux frais de l’entreprise dans l’Espagne ensoleillée. Avec des dizaines d’entreprises se retirant des problèmes de coronavirus COVID-19, je suis d’accord avec Andrew Martonik que même si la GSMA avait essayé de passer au travers, la CMM aurait été la coquille décevante d’un événement au mieux et d’une catastrophe totale au pire .

Une annulation est meilleure pour toutes les personnes impliquées – et plus sûre, ce qui est beaucoup plus important étant donné la facilité avec laquelle le virus semble se propager. COVID-19 a tué des centaines de personnes, rendu malade des dizaines de milliers, et les fermetures et les quarantaines qui y sont associées ont des répercussions sur des millions de vies bien plus graves que de retarder certains nouveaux jouets brillants. N’oubliez pas cela.

Nous allions voir beaucoup de choses amusantes au MWC, et nous verrons toujours ces produits! Le Xiaomi Mi 10 est toujours lancé dans le monde, et les dizaines de téléphones que nous allions voir à Barcelone verront soit de petits événements de lancement séparés, soit des lancements numériques au cours des prochains mois. La seule différence est que nous ne les couvrirons pas tous les deux dans quelques jours et que nous boirons ensuite des dizaines de bières à 2 heures du matin.

Du reste du monde Android:

L’histoire de Huawei continue de tourner, mais si nous allons inculper l’entreprise pour vol de propriété intellectuelle et racket, pourquoi le gouvernement continue-t-il de suspendre l’interdiction totale? Je ne sais pas non plus pourquoi le gouvernement fait apparaître des portes dérobées de Huawei qu’il savait déjà et qui avait précédemment conclu qu’elles n’étaient pas utilisées pour espionner pour Pékin, mais je ne comprends pas non plus beaucoup ce que notre gouvernement a fait récemment.

Ne me taquine pas, Google, je suis prêt pour la version bêta d’Android 11 et je sais que tu l’es aussi.

L’essentiel est mort, ce qui serait vraiment dommage si nous n’avions pas tous vu cela arriver littéralement à un kilomètre. Je me sens pire pour les utilisateurs de Newton Mail, qui voient leur client de messagerie bien-aimé mourir une seconde fois.

Sur cette note, quelqu’un a-t-il une application de messagerie qu’il aime vraiment? Gmail ne le fait tout simplement pas pour moi et Spark n’était pas mieux; Inbox me manque toujours comme un fou.

Je suis désolé, mais sommes-nous punked? Ce prototype Pixel 5 est l’une des pires idées de téléphone que j’ai vues en trois ans. Le fait de monter le module vers le haut l’expose simplement à plus de risques de chutes et d’éclatements. Je suis d’accord avec le placement des condensateurs de flux des lentilles, mais pour l’amour de la logique, faites le module rond si c’est ce que vous faites!