Depuis le bureau de l’éditeur: force imparable, objet inamovible

Si à peu près n’importe quel fabricant en dehors de Huawei avait fait face à des restrictions aussi extrêmes sur son logiciel, sa division des smartphones serait condamnée à mort. Pourtant, nous voici, neuf mois après le placement initial de Huawei sur la «liste des entités» des États-Unis, et le bras des appareils grand public de la société est très vivant et dynamique. Plus que cela, en fait – il va de l’avant avec la construction de son propre écosystème et a récemment lancé ce qui pourrait bien être le meilleur appareil photo pour smartphone de l’année dans la série Huawei P40.

En résumé, les défis du logiciel de smartphone de Huwaei sont bien plus que de ne pas avoir les applications et la vitrine de Google préchargées sur ses nouveaux téléphones. Les services Google sont omniprésents ailleurs, bien sûr, mais le problème le plus important a à voir avec les bits et octets sous le capot qui aident les applications d’autres fabricants à fonctionner, qui vivent dans Google Play Services. Pensez: authentification unique pour des applications comme Skyscanner, Concur et Skype. Ou Widevine DRM pour Netflix. Ou SafetyNet pour les paiements mobiles et les services bancaires. Aucun Google ne signifie pas simplement aucune application Google, cela signifie que tout ce qui s’appuie sur les composants sous le capot de Google rencontrera également des problèmes. Dans certains cas, cela signifie que même le téléchargement d’un fichier APK ailleurs ne vous permettra pas d’obtenir des performances optimales si une certaine application s’appuie toujours sur le code Google sous-jacent.

Il est également loin d’être clair s’il sera jamais possible de charger de manière fiable les services mobiles Google sur la série P40, comme cela l’était (brièvement) pour la série Mate 30, et certains anciens Phoenes Huawei sans Google.

Huawei fait face à de grands défis avec des plans d’écosystème audacieux.

C’est là qu’intervient Huawei Mobile Services. À partir de l’été dernier, Huawei s’est lancé dans la tâche colossale de créer son propre cadre de services mobiles, dans le but ultime de devenir la troisième grande plateforme mobile, aux côtés de Google et Apple. La société a certainement des ressources presque illimitées à consacrer à cette tâche, comme le prouvent ses actions des dernières semaines: courtiser les développeurs avec une réduction des revenus plus généreuse, tout en créant de nouvelles fonctionnalités convaincantes dans le nouvel écosystème Huawei.

Bien qu’il y ait encore des lacunes dans les applications, la vitrine AppGallery de Huawei s’est considérablement améliorée depuis mai dernier. Les absences les plus importantes sont les applications développées aux États-Unis, pour des raisons évidentes. Ailleurs, Huawei a exploité des alternatives locales pour des fonctionnalités telles que les cartes, la messagerie et autres. Et les efforts pour attirer davantage de développeurs de grands noms dans la vitrine de Huawei se poursuivent.

Néanmoins, la solution provisoire consistant à utiliser la fonction “Phone Clone” pour porter sur des applications qui ne sont pas encore disponibles est au mieux imparfaite. Si une application n’est pas disponible sur AppGallery, vous devez la mettre à jour manuellement via des sites non officiels comme APKMirror. Si vous allez frais, vous pouvez trouver un site non officiel et organisé comme celui-ci pour être votre meilleure option. (Les gens de APKMirror testent actuellement leur propre vitrine, pour ce que cela vaut.)

Même alors, bon nombre de ces applications s’appuient actuellement sur Google Mobile Services, et jusqu’à ce que Huawei soit en mesure d’amener tous les grands acteurs à adopter son alternative HMS, il y aura des problèmes de dentition inévitables.

Un scénario qui semble de plus en plus improbable est une sorte de trêve entre Huawei et le gouvernement américain, avec des rumeurs circulant cette semaine selon lesquelles l’administration pourrait même essayer de couper Huawei des fournisseurs de puces alignés aux États-Unis comme TSMC. Le rêve d’un retour rapide à des relations normales semble peu probable, et pour les téléphones Huawei, cela signifie aller de l’avant avec son propre écosystème, sous son propre contrôle, sans risque de tirer le tapis de dessous.

Les téléphones comme le P40 Pro ont beaucoup à offrir. Écrans impressionnants. Conception matérielle phénoménale. Luxueuse haute technologie. Mais l’entreprise fait toujours face à un défi monumental pour garder les clients, les opérateurs et la large opinion publique de son côté au cours de la prochaine année alors qu’elle construit son nouvel écosystème de smartphones. Si un fabricant peut prospérer en dehors de Google, c’est Huawei, et je surveillerai avec intérêt au fil de l’année.

