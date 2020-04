Depuis le bureau de l’éditeur: il n’y a pas de meilleur moment pour supprimer FaceTime et utiliser une application d’appel vidéo multiplateforme

“FaceTime” est devenu un mot générique de niveau Kleenex pour décrire passer un appel vidéo sur votre téléphone, peu importe la plate-forme ou l’application que les gens utilisent réellement. Pourtant, même sur l’un des marchés les plus denses d’Apple, les États-Unis, 50% des utilisateurs ne peuvent pas du tout utiliser FaceTime, car ils ont un téléphone Android. Il y a génial applications d’appels vidéo qui dépassent les limites du système d’exploitation – nous devons simplement inciter les gens à les utiliser et cesser de perpétuer l’idée que le FaceTime intrinsèquement restreint est le choix par défaut.

C’est le moment idéal pour renoncer à toutes les excuses et utiliser une application d’appels vidéo multiplateforme.

Je sais que les gens qui lisent Android Central utiliseront probablement un téléphone Android et n’ont aucune chance d’utiliser FaceTime en premier lieu. Mais il s’agit davantage de faire passer le mot à d’autres, avec qui nous essayons tous de communiquer plus que jamais, qui ont des iPhones, iPads et Macs.

Peut-être que cette situation actuelle avec le coronavirus, qui maintient beaucoup d’entre nous à la maison bien plus que nous ne le serions autrement, est une raison parfaite pour amener les amis et la famille à télécharger une application différente et à cesser de se tourner vers FaceTime pour tous leurs appels vidéo. Parce que pour le moment, il n’y a aucune raison de chercher des excuses pour ne pas essayer une autre application – nous devrions tous utiliser les appels vidéo pour compenser la perte d’interaction en personne. FaceTime fonctionne bien, mais la caractéristique la plus importante de toute application d’appel vidéo est de pouvoir parler à toutes les personnes dont vous avez besoin – cela signifie utiliser quelque chose ouvert à tout le monde.

Google Duo est mon choix personnel, car il s’agit d’une application très simple qui ne fait qu’une chose: les appels vidéo. Il fonctionne sur Android, iOS et le Web, avec une excellente qualité vidéo et audio qui fait un excellent travail de mise à l’échelle pour répondre à votre bande passante, et les appels de groupe jusqu’à 12 personnes (inférieur à 32 de FaceTime, malheureusement). En raison de sa simplicité, c’est une vente facile à tous ceux qui apprécient actuellement FaceTime. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire à un compte ou d’avoir une application de messagerie complète déroutante; Duo devient simplement “l’application que vous utilisez pour les appels vidéo”, et c’est une bonne chose.

Bien sûr, il existe d’autres options qui ont plus de fonctionnalités, comme Houseparty. Plus des applications de messagerie à part entière comme WhatsApp et Facebook Messenger. Et bien sûr, des applications d’appels de groupe plus traditionnelles comme Zoom, Hangouts et Skype. Aucun d’entre eux n’est aussi simple et rapide à prendre que Duo, mais tout ce qui concerne plusieurs plates-formes qui rassemble plus de gens est une amélioration.

Vous ne pouvez pas vraiment blâmer Apple d’avoir gardé FaceTime exclusif à ses plateformes – mais vous pouvez arrêter de l’utiliser.

Maintenant, vous ne pouvez pas trop reprocher à Apple d’avoir verrouillé FaceTime sur ses propres plates-formes. Apporter FaceTime sur Android et Windows serait une entreprise énorme, pour des raisons techniques et juridiques au minimum, et à ce stade, personne ne devrait retenir son souffle pour que cela se produise.

L’expérience offerte par FaceTime est sacrément bonne, et la façon dont il s’intègre directement dans le numéroteur téléphonique de l’iPhone, iMessage et macOS rend l’expérience d’appel vidéo transparente. Cette expérience rationalisée serait diminuée sur d’autres plateformes. Et soyons honnêtes, Apple n’a aucune motivation pour faciliter l’utilisation d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur Apple tout en continuant à utiliser ses services – même si, dans ce cas, cela améliorerait les options de communication pour les personnes qui en ont peu. bons choix.

Mais nous n’avons pas à attendre qu’Apple modifie sa musique et ouvre FaceTime à d’autres systèmes d’exploitation. Nous pouvons prendre le contrôle de la situation en amenant les personnes à qui nous parlons à utiliser une autre application. Et en ce moment, le plus important est de pouvoir parler et voir des gens pendant que nous restons à la maison. Nous devons utiliser n’importe quelle application ou service qui facilite cela.

-Andrew