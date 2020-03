Depuis le bureau de l’éditeur: la barre incroyablement haute du Galaxy S20 Ultra

Source: Andrew Martonik / Android Central

Je suis assez vieux pour me rappeler quand le smartphone à quatre chiffres était une anomalie, à l’époque grisante du Galaxy Note 9. Maintenant, dans le haut de gamme, c’est de plus en plus la norme. Ne cherchez pas plus loin que le Samsung Galaxy S20 Ultra à 1400 $, avec son prix demandé à virgule, pour une curieuse étude de cas sur les attentes exorbitantes d’un tel appareil.

Alors que les critiques – y compris la nôtre – ont commencé à couler ces derniers jours, un consensus a commencé à émerger: le S20 Ultra est un excellent téléphone qui justifie de loin son prix exorbitant. Lorsque votre prix de départ est tellement plus élevé que tout le monde, votre produit doit être sacrément proche de la perfection. Et le Galaxy S20 Ultra – encore une fois, bien que génial – est ne pas parfait. Il y a des défauts évidents que le client, près d’un grand et demi plus léger pour son achat S20 Ultra, ne devrait pas s’attendre à voir.

En plus d’être une unité absolue d’un téléphone, pesant 220 grammes, il dispose d’un écran de 120 Hz que vous ne voudrez probablement pas atteindre son taux de rafraîchissement complet en raison de sa tendance à dévorer la batterie du téléphone. Même au taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, ce téléphone 5G avec une batterie de 5 000 mAh n’offre aucune durée de vie de la batterie des téléphones 4G de l’année dernière avec moins de cellules. Cela ne veut rien dire de la valeur douteuse de la connectivité 5G en général dans de nombreuses régions des États-Unis et d’autres pays, le coût de cela étant intégré au prix de l’Ultra.

Autres issues? Le scanner d’empreintes digitales n’est pas meilleur que le modèle de l’année dernière, qui était l’un des systèmes biométriques les plus faibles de sa génération. (Bien sûr, c’est quelque chose que vous remarquez chaque fois que vous décrochez votre téléphone pendant ce qui pourrait se révéler être des années de propriété.)

Et pour couronner le tout, la fonction phare de l’Ultra, son appareil photo principal 108MP, a ses propres problèmes. L’autofocus est bancal, et notre propre Andrew Martonik a découvert des problèmes avec la fonction d’enregistrement vidéo stable.

Lorsque l’on vous facture de l’argent pour un ordinateur portable pour un smartphone, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à l’excellence.

Samsung promet déjà un patch pour l’appareil photo à l’avenir, reconnaissant les problèmes identifiés par les critiques ces derniers jours. Mais le téléphone lui-même sera lancé la semaine prochaine; les premiers utilisateurs de S20 Ultra seront probablement confrontés aux mêmes problèmes que les examinateurs – au moins à court terme.

Certains, dont David Ruddock d’Android Police, ont fait valoir que le S20 Ultra était tout simplement trop de téléphone – qu’il s’était effondré sous le poids de l’ambition de Samsung. C’est un point de vue compréhensible, mais rappelons-nous également que c’est le fabricant non pas d’un mais de deux téléphones pliables très chers et ambitieux.

Soyons clairs: le Galaxy S20 Ultra n’est absolument pas un mauvais produit. Mais lorsque l’on vous facture de l’argent pour un ordinateur portable pour un smartphone, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à l’excellence dans tous les domaines. Le nouveau produit phare de Samsung, sous sa forme actuelle, présente des faiblesses évidentes que les combinés moins chers (et sans doute plus équilibrés) n’ont tout simplement pas à gérer.

Et avec les nouveaux téléphones de OnePlus et d’autres rivaux attendus dans les deux prochains mois, il sera intéressant de voir combien de temps le Galaxy S20 Ultra pourra continuer à exiger le meilleur prix pour cette expérience pas vraiment de premier ordre.

