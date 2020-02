Depuis le bureau de l’éditeur: le Galaxy S20 coûtera cher, mais tous les autres téléphones 5G phares

Les dernières fuites du Galaxy S20 ne brossent pas un tableau abordable: un prix de départ de 999 € pour le Galaxy S20 (avec 5G), jusqu’à 1349 € pour le Galaxy S20 Ultra. En règle générale, ces prix en euros se traduisent approximativement directement par les prix américains, ce qui indiquerait 999 $ à 1349 $ aux États-Unis. C’est une pilule difficile à avaler lorsque le Galaxy S10e a commencé à 750 $ à la même période l’année dernière, et que le S10 + était de 1000 $ – qui est maintenant le nouveau prix de départ.

Samsunng étant le premier à lancer des produits phares tout-5G n’est pas un avantage en termes de prix.

Étant donné le nombre de personnes qui ont hésité au prix de départ de 1100 $ du Note 10+ à la fin de l’année dernière, et la réalité que très peu de gens ont choisi d’appuyer sur la détente d’un Galaxy S10 5G ou d’un Note 10+ 5G à 1300 $ en 2019, Samsung pourrait être une bonne part de refoulement lorsque les gens voient ces prix Galaxy S20. Même avec les plans de financement des opérateurs, c’est de 41 $ à 56 $ par mois pour l’un de ces téléphones. Sans oublier que ce ne sont que des prix de départ, avec un stockage supplémentaire et de la RAM susceptibles d’ajouter 100 à 200 $ chacun.

Samsung obtient un avantage de premier arrivant chaque année en lançant ses téléphones Galaxy S en février avant tout le monde, mais dans ce cas, être le premier à commercialiser une gamme complète de produits phares uniquement 5G va leur faire un peu mal. Cela va subir le choc du prix de la série Galaxy S20, même si 2020 montrera finalement que c’est la nouvelle norme pour les prix des téléphones phares 5G.

Tous les produits phares de 2020 avec 5G vont être considérablement plus chers, alors préparez-vous.

Le plus grand moteur de ces prix plus élevés est l’ajout de la 5G. Le nouveau modem, les radios et les chipsets pour prendre en charge la mise en réseau 5G – en particulier à la fois Sub-6 et mmWave dans un seul téléphone – est très cher en ce moment. Nous en avons déjà parlé, nous avons averti les gens, mais cela frappera à la maison lorsque vous verrez ce prix sur la page du magasin. Regardez les prix des téléphones 5G de dernière génération par rapport à leurs homologues 4G – ils n’ont apporté aucune modification au niveau du matériel ou des fonctionnalités, ont ajouté la 5G et ont augmenté les prix d’environ 200 $. Il n’est donc pas surprenant que la gamme Galaxy S20 soit environ 200 $ de plus que leurs prédécesseurs.

Lorsque vous achetez un téléphone Snapdragon 865, vous payez la “ taxe ” 5G – que vous l’utilisiez ou non.

À un certain niveau, nous pouvons tous comprendre que l’achat d’un téléphone avec une nouvelle technologie de réseau va coûter cher. Les premiers téléphones LTE étaient incroyablement «hors de prix» à l’époque, et présentaient également beaucoup plus de compromis dans leur fonctionnement que les premiers téléphones 5G. Mais même si vous comprenez que la 5G entraîne des prix plus élevés, cela ne signifie pas que vous êtes d’accord avec la proposition de valeur – en particulier si vous vivez dans les grandes étendues des États-Unis où la 5G n’est pas encore disponible. Et même si vous vivez quelque part avec la 5G, vous allez probablement revenir régulièrement au LTE.

Et les indications sont qu’aux États-Unis, il n’y aura pas de version 4G moins chère des S20 pour offrir une alternative moins chère. Cette tendance se poursuivra également – chaque téléphone alimenté par Snapdragon 865 paiera la taxe 5G, que vous l’utilisiez ou non. Nous allons tous payer les prix les plus élevés de la 5G, même si nous ne nous soucions pas de la 5G ou ne nous attendons pas à l’utiliser. Il se stabilisera avec le temps et des téléphones de milieu de gamme moins chers avec 5G arrivent. Mais dans cette période de transition, alors que la 5G est encore fraîche et nouvelle, préparez-vous à dépenser gros pour les téléphones Flaghship.

