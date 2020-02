Depuis le bureau de l’éditeur: le Galaxy S20 devrait dominer avec les performances de l’écran, de l’appareil photo et de la batterie

Source: @OnLeaks / 91Mobiles

Samsung a dominé le marché des téléphones Android au cours des dernières années, semblant souvent le faire sans effort. Aux États-Unis, la concurrence Android haut de gamme de Samsung est pratiquement inexistante – le rival local LG s’y accroche, mais leur gamme de produits l’année dernière était moins que brillante. Les goûts de Motorola et de Google se battent pour des restes de table. Et en Europe, Samsung a bénéficié d’un sursis fin 2019 grâce aux difficultés persistantes de Huawei avec le gouvernement américain. Sans la prise en charge de Google Mobile Services, il est peu probable que le Huawei P40 séduise les opérateurs européens, au profit des nouveaux modèles de Samsung.

Cependant, la véritable concurrence de Samsung ne vient pas de Séoul ou de Shenzhen, mais bien sûr de Cupertino. Apple a connu ce que l’on peut facilement appeler une année exceptionnelle, grâce au succès de l’iPhone 11.

C’est pourquoi il y a peu de signes de complaisance de la part de la société en 2020. Avec sa dernière gamme de smartphones, Samsung se concentre sur les deux domaines où il y a encore beaucoup de place pour la croissance dans les smartphones modernes: appareil photo et batterie. Et en outre, Samsung semble sur le point de remporter une victoire majeure sur Apple en le battant à un écran de 120 Hz – un écran plus fluide qui est un argument de vente facile lorsque vous le voyez côte à côte avec un iPhone de la génération actuelle.

Un Samsung relativement conservateur a quand même réussi à livrer deux des meilleurs téléphones Android de 2019: le Galaxy S10 + et le Galaxy Note 10+. Et tandis qu’à l’extérieur, le Galaxy S20 n’est pas à un million de kilomètres du langage de conception établi par l’entreprise, les entrailles du téléphone – et en particulier les spécifications du S20 Ultra de haut niveau – montrent que Samsung apporte une chaleur sérieuse à son principal rival.

En dehors des fabricants chinois, dont la plupart ne vendent pas aux États-Unis, les acheteurs de téléphones sont habitués au zoom optique 2X. Le modèle haut de gamme de Samsung promet un zoom optique 5X, avec un zoom numérique hybride jusqu’à 100X. Pendant ce temps, le capteur principal passe de 12MP à 108MP, permettant à la technologie de regroupement de pixels d’être utilisée pour des captures améliorées en basse lumière. D’autres cloches et sifflets comme la vidéo 8K et les selfies ultra larges

Et après une année où Apple a augmenté les enjeux en termes de durée de vie de la batterie des smartphones, les derniers modèles de Samsung devraient atteindre 5 000 mAh. Une partie de ce jus est sûrement destinée à alimenter le panneau 120Hz gourmand en énergie du téléphone, mais les propriétaires de Galaxy S20 auront également le choix de rester à 60Hz et de profiter de la meilleure autonomie de batterie de tous les produits phares Android.

Ainsi, la combinaison d’une concurrence réduite en Europe et d’un nouvel afflux de technologies d’appareil photo, d’affichage et de batterie pourrait voir Samsung dominer au premier semestre 2020.

Les nouvelles prouesses technologiques de Samsung ont mis du temps à venir. La société coréenne a presque toujours offert les meilleurs écrans de smartphones, mais ces dernières années, elle a pris du retard sur Huawei et Google en matière de photographie informatique, et dans de nombreux pays, elle n’a pas réussi à offrir une autonomie de batterie de premier ordre. Tout change avec la série S20, qui devrait apporter certains des téléphones Samsung les plus compétitifs depuis des années.

Si l’on en croit les dernières fuites de matériel, Samsung est prêt à dépasser Apple et à laisser de nombreux rivaux Android dans la poussière. Et si le logiciel de la société peut livrer, la firme coréenne consolidera sûrement sa position d’alternative iPhone par défaut en Occident.

Cela pourrait-il donc être la meilleure année de tous les temps pour les produits phares de Samsung? Nous en savons déjà beaucoup grâce aux nombreuses fuites de S20 au cours du dernier mois. Mais nous saurons avec certitude quand les nouveaux téléphones tomberont le 11 février.

Pas étonnant de voir Huawei revenir sur une déclaration trop zélée de la direction sur Google Mobile Services. Pour être franc, bien sûr, Huawei utiliserait GMS s’il le pouvait. La prise en charge des services Google est la différence entre les opérateurs désireux de proposer leurs produits ou non – la différence entre des dizaines de millions de ventes de P40 en Europe, voire zéro. Cela dit, l’attitude combative suggère que la société ne garde pas beaucoup d’espoir pour une résolution rapide de l’impasse actuelle.

Le Galaxy Z Flip pourrait devenir le téléphone pliable le plus convaincant de 2020. Cela dit, c’est également un appareil qui semble prêt à démontrer les limites de son facteur de forme unique. Un appareil à clapet laisse moins d’espace interne pour une grosse batterie. Et les délais plus longs requis pour les pliables comme celui-ci entraînent des spécifications moins impressionnantes que pour les produits phares haut de gamme traditionnels.

Finalement, la 5G sous-6 GHz et les ondes millimétriques fonctionneront en harmonie pour nous donner des vitesses 5G constantes partout. Dans les premiers jours de la 5G, cependant, je suis d’accord avec Samuel Contreras que le sous-6 a plus de sens. Il ne vous donnera pas encore des vitesses de 1 Gbit / s, mais les premiers déploiements européens montrent qu’il peut fournir des vitesses toujours plus rapides que le LTE sur de vastes zones, ce que mmWave a du mal à faire.

Enfin, nous approchons déjà rapidement du Mobile World Congress 2020. Ce sera mon neuvième MWC, et même si Samsung va tôt avec son événement du 11 février aux États-Unis, il y a encore beaucoup de bonté Android à attendre de Barcelone- spectacle basé.

C’est tout pour le moment. Rendez-vous dans quelques semaines avec quelques réflexions post-MWC!

-Alex

